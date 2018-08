"¡Queremos flan!", la frase de Alfredo Casero que revolucionó las redes

Alfredo Casero revolucionó las redes por sus polémicos dichos durante su paso por el programa "Animales sueltos". que conduce Alejandro Fantino. El actor y humorista se enfocó nuevamente en el kirchnerismo. Y a partir de la causa de corrupción destapada por los cuadernos, lanzó varias frases que se viralizaron.

“Voy a fundar el movimiento #NSB (No Somos Boludos), así todos los políticos entienden de una vez que ya vimos el juguete por adentro, que sabemos cómo funciona, que vemos lo que pasa y sabemos se robaron toda la plata, y si no se la robaron la escondieron, y su no la escondieron la llevaron a otro lado, pero tienen que saber que no somos boludos”, declaró.

Otra de las frases que hicieron furor en las redes fue #QuieroFlan. Polémico y provocador, sin dejar hablar al conductor, no dejó de repetir "queremos flan", y aseguró que era una parodia a la actitud de parte de la sociedad que pide cosas constantemente, sin dejar hablar a los demás.

De esa manera el ex Cha Cha Cha buscó explicar, casi de forma didáctica, lo que Mauricio Macri debe enfrentar en su gestión al frente del país ante la compleja situación que heredó tras 12 años de kirchnerismo. "No somos boludos. Somos ciudadanos y los vamos a hacer cagar en las urnas por chotos y por cómplices de todo esto. La gente se ha muerto por estos ladrones", lanzó.

José López declaró como arrepentido en la causa de los cuadernos K https://t.co/QpZFsFGpRi pic.twitter.com/iCoDdbnuhM — Cronistacom (@Cronistacom) August 18, 2018

Casero pidió "no negar lo innegable" sobre la corrupción de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández: "No podemos negar que se robaron toda la plata, y si no, la escondieron, o la mandaron a otro lado. Ya no me importa. Yo quiero recuperar ese dinero para la gente que lo necesita".

La entrevista completa