Willy Kohan: “Ayer Caputo prefirió pasarse de rosca”

El periodista especializado en economía y finanzas Guillermo ‘Willy’ Kohan sostuvo que ayer el presidente del Banco Central (BCRA), Luis Caputo, prefirió “pasarse de rosca” al subir los encajes de bancos más de la cuenta.

“Se esperaban dos puntitos pero Caputo dijo ‘prefiero pasarme de rosca’. Habían quedado unos $ 50.000 millones afuera de la renovación de las Lebac, se le había ofrecido a los bancos eventualmente comprar algún bono a un año o a una semana, pero todavía no hay mucha liquidez ahí", explicó Kohan esta mañana en su habitual editorial en radio Mitre.

“Y mientras los bancos se deciden, Caputo dijo ‘vengan para acá los $ 60.000 millones común la suba de los encajes”, graficó.

“Al mismo tiempo, se anunció que se va a ampliar en u$s 4 mil millones el acuerdo entre Argentina y China. Lo que necesita la Argentina es tener reservas. Evidentemente, se están usando dólares también del Fondo Monetario (FMI) para rescatar las Lebac. Nunca viene mal mostrar en la vitrina que hay u$s 4.000 millones más de crédito, no es que eso esté en el Banco Central”, detalló Kohan.

En esa línea, sostuvo que “en la economía a veces es mejor mostrar la plata, que la vengan a buscar. Con ese combo con el que el Banco Central mostró que tiene decisión de seguir muy firme retirando pesos del mercado, manteniendo la tasa de interés muy fuerte, mostrando más reservas, se lograr tranquilizar el mercado y sobre todo recuperar el precio de los bonos.

Según Kohan, “estamos cerrando una semana con una alivio significativo, aunque todo es relativo. Pero lo más importante de las últimas 72 horas no es solo que se frenó el reciente trotecito cambiario que apareció con Turquía, con los cuadernos, con la inflación, sino la recuperación del precio de los bonos argentinos. Y en alguna medida la caída del Riesgo País, que todavía no permite que la Argentina vuelva a los mercados internacionales, la clave para saber si finalmente el programa con el FMI (Fondo Monetario Internacional) logra recuperar razonablemente cierta confianza, ese el el desafío”.

“Los mercados hoy pintan bastante tranquilos, aunque las monedas están devaluando, la moneda turca ya dejó de recuperar después de tres días seguidos. También descienden el peso mexicano y el rublo”, indicó.