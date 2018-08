Luis Tonelli, politólogo

Julio Burdman, analista político

Orlando D’Adamo, experto en comunicación politica

"El más interesado en que Pichetto no desafuere a CFK, si ella cae en las encuestas pero no demasiado, es Macri""El escádnalo no le sirve a nadie en términos electorales. En plena crisis de confianza, hay más incertidumbre y golpea a los gobernadores""El actual escenario revive las imágenes de la corupcción K, pone al peronismo en una situación difícil y le da aire al Gobierno" .