Provincias se plantan por cambio de reglas de juego de la Rosada

Once ministros provinciales se reunieron en la Casa de Salta

La negociación con las provincias por el Presupuesto 2019 entró en un nuevo pico de tensión. Inmediatamente después de la reunión de once provincias opositoras en la casa de Salta, el bloque Justicialista envió un proyecto al Congreso para derogar el decreto de Mauricio Macri que eliminó el Fondo Federal Solidario.

Ayer la oposición mostró su estrategia para hacer frente al avance unilateral de la Casa Rosada con el decreto del "Fondo Sojero". Los ministros de Hacienda y Economía de las provincias gobernadas por el peronismo Salta, San Juan, Chaco, La Pampa, Formosa, Tucumán, Córdoba, Catamarca, Entre Ríos, Tierra del Fuego y la socialista Santa Fe; se reunieron para plantear una posición común. Y lo lograron. El Bloque Justicialista que lidera el salteño Pablo Kosiner (y que envió asesores a la Casa de Salta) ingresó un proyecto de ley que reclama: "Resulta jurídicamente indisponible para el Poder Ejecutivo Nacional alterar en forma unilateral, normas que integran ese bloque de juridicidad intrafederal, que tiene la misma naturaleza que el régimen de coparticipación federal de impuestos". Con este argumento, buscan derogar el DNU de Macri.

Las últimas decisiones económicas de la Casa Rosada hicieron que el PJ dialoguista tomara distancia y pasara del modelo "colaboracionista" a uno nuevo en el que declaran "el Presupuesto lo hace la Nación y el ajuste lo tienen que hacer ellos".

"Podemos debatir las distintas alternativas que propuso el Gobierno pero es decisión del gobierno hacerlo, no podemos provincializar el ajuste. Nosotros vamos a plantear los reparos y que el Gobierno elija en el marco de tener un presupuesto y una salida a esta difícil situación económica las opciones esperando que sea considerando los comentarios que aporten las provincias", explicó a El Cronista uno de los ministros a la salida del encuentro.

El endurecimiento de la posición de las provincias del PJ quedó bastante claro al señalar que fue "el Ejecutivo solo el que firmó el acuerdo con el FMI y las provincias no tienen nada que ver. Vamos a colaborar, pero vamos a dejar en claro que vamos a facilitar herramientas, pero eso tiene un límite", señaló un segundo ministro.

El enojo quedó claro cuando los ministros se pusieron de acuerdo y señalaron que "el diálogo no está funcionando. Nos pusieron el fondo sojero y el de educación como opciones y antes que podamos opinar algo ya definieron de manera unilateral e inconsulta que uno desaparecía y otro seguía".

Mientras estudian los caminos a seguir desde el punto de vista legal respecto del fondo sojero -hay intendentes que preparan demandas judiciales- apuntaron a que le pedirán a la Casa Rosada que además de ajustar el gasto ajusten el ingreso. "Hasta ahora sólo se habla de los gastos y eso solo afecta a la base de la pirámide porque apunta sólo a cortar subsidios y ayudas. Deberían revisar los ingresos. Los impuestos se establecen sobre la capacidad contributiva en donde el que más tiene más paga y se hace menos pesado para los que menos tienen".

En ese contexto volverán a solicitar que se modifique el Pacto Fiscal, algo que el Gobierno ya se encargó en varias ocasiones de negar- ya que "no se cumplió nada de lo acordado hace apenas ocho meses. El crecimiento de 3,5% que estaba pautado no se cumple y apenas llegaremos al 0,3%, el Fondo de la soja que fue una condición fundamental desaparece y la Agencia Nacional Catastral que iba a servir para compensar la rebaja de impuestos no se creó".

Desde Casa Rosada asumen que la negociación con las provincias "está difícil" después de que el presidente Mauricio Macri avalara al recorte del Fondo Federal Solidario. "Sostienen que era necesario dar la señal de que el ajuste va en serio", comentan en Balcarce 50. Ese fue el gesto que buscó dar Cambiemos, al tomar la medida sin anunciarla antes, mientras se discutía aplicarla desde el año que viene, a través del Presupuesto 2019.

¿Podría dar marcha atrás la Rosada, como hizo cuando recorto las asignaciones familiares? La respuesta de las fuentes oficiales es negativa. "Es mucha plata, no es como las asignaciones", advierten en alusión a los más de $ 26.000 millones. Para calmar las aguas de los mandatarios, en Casa Rosada buscan instalar que las provincias "no van a perder plata" y que "con el resto de la coparticipación se compensa el Fondo Federal Solidario". Pero esta afirmación deja dudas entre los distritos subnacionales.

El equipo de Macri negocia con gobernadores por tándem. Ayer pasaron los mandatarios Gustavo Bordet (Entre Ríos), Omar Gutiérrez (Neuquén) y Alfredo Cornejo (Mendoza) por la Rosada y se reunieron con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio y su par de Hacienda, Nicolás Dujovne. La perspectiva frente a tener un resultado positivo sigue siendo alta. "Estamos tejiendo. Es un momento con turbulencia. Y en paralelo también hay que tejer en el Congreso", explicaron desde la Casa Rosada.