El mundo ayudó y el BCRA aprovechó para bajar al dólar sobre el cierre

A diferencia del miércoles, ayer el Banco Central (BCRA) no tuvo inconvenientes para contener la demanda de dólares, incluso solo debió sacrificar u$s 55 millones de reservas para que el tipo de cambio mayorista descendiera 16 centavos, a $ 29,84. En tanto, el billete bajó 29 centavos, a un promedio de $30,39.

Gracias al viento a favor, que consistió en otra rueda de recuperación para la lira turca, el organismo se tomó su tiempo para realizar la licitación de u$s 500 millones del día. Todo lo contrario a lo sucedido en la víspera, en la que, pese a que las subastas fueron tres, no alcanzaron para abastecer las compras.

"La estrategia de anunciar una subasta de divisas a realizarse en los últimos minutos de la rueda no dio mucho margen para una adjudicación abultada pero sirvió como señal que reforzó la intención oficial de presionar hacia abajo la cotización del dólar", señaló Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio.

Así fue como, a pocos minutos de terminar la rueda, llegó la oferta del Central, ventas que se concretaron a un promedio de corte de $ 29,7224, y un valor mínimo adjudicado de $ 29,653. En definitiva, todo inversor que no compró durante la subasta, compró caro. Justamente, ese es el mensaje que el BCRA quiso dar.

Es que los valores mínimos se anotaron en $ 29,75 a poco del comienzo de la sesión, "en un escenario que ya anticipaba una menor demanda de divisas", según Quintana. "Puntuales reacciones de la demanda por cobertura permitieron una recuperación de los valores que anotaron máximos en los $ 29,88 al promediar el comienzo de la segunda parte del día", agregó el experto en su informe.

Otro factor que favoreció la caída del dólar fue la obligación que pasaron a tener los bancos de constituir un encaje de 3% sobre los depósitos en pesos, tanto a la vista como a plazos, lo que le quitó disponibilidades al mercado.

En este marco, el volumen en el terreno de contado ascendió a u$s 656 millones, prácticamente la mitad que lo operado en la víspera.

"Hoy (por ayer) el Central licitó faltando nada. Faltaban 10 minutos para el cierre y anunció que iba a hacer la licitación de u$s 500 millones, de las cuales le sacaron solo u$s 55 millones. En esos últimos minutos el mercado operó en $ 29,80 y entregó dólares por debajo", comentó Claudio García, operador y apoderado de Oubiña Cambios. Al mismo tiempo, el experto detalló que, mientras se esperaba la subasta, los inversores "no se animaban, por lo que a poco el precio pasaba a 80, a 82 y a 85, momento en que apareció el anuncio y se corrieron todos".

Al respecto, Fernando Izzo de ABC Mercado de Cambios, describió: "La licitación de u$s 500 millones anunciada a las 14:50 hs, inesperadamente y con la condición de efectuarla de 14.56 hasta las 14,59 hs, se hizo cuando el mercado operaba en $ 29,85 y 29,87 y ya estaba tranquilo". Para el especialista, el Banco Central intentó medir "la profundidad de campo", la necesidad de dólares de los bancos, empresas e inversores.

Restará ver si en la rueda de hoy el mercado internacional le permite a la autoridad monetaria volver a contener la demanda con pocas reservas. Ayer las arcas finalizaron en u$s 54.653 millones, un incremento de us$ 4 millones respecto al día hábil anterior debido a que, más allá de las ventas por u$s 55 millones, la variación de las divisas frente al dólar, los títulos externos y otros instrumentos financieros arrojaron un saldo positivo de us$ 90 millones.

A nivel externo, el dólar cayó por debajo de un máximo de 13 meses y medio, mientras que el yuan se recuperó desde su nivel más débil desde enero de 2017 porque se conoció que China y Estados Unidos tendrán una nueva ronda de conversaciones comerciales a fines de este mes. En concreto, el índice que compara a la moneda estadounidense contra una canasta de divisas terminó en baja, a 96,645 unidades. Por su parte, la lira turca marcó su tercera suba consecutiva, gracias a un avance de 2,7%, hasta los 5,7917 por dólar; no obstante, aún acumula pérdidas de 37% en el año.