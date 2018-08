Conte culpa a los Benetton por caída de puente italiano

El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, está convencido de que hay un solo responsable del derrumbe del puente Morandi en Génova, que dejó 38 muertos y unos 400 heridos: el operador de autopistas y puentes Autostrade per l’Italia, empresa controlada por la familia Benetton. Conte dijo que "no hay duda" de que Autostrade era el responsable de inspección y mantenimiento del puente, y anunció medidas inmediatas para sacarle la licencia de operación a la empresa. También hubo políticos que atacaron directamente a la dinastía empresaria Benetton, y en las redes sociales se generó una ofensiva en su contra con imágenes del derrumbe. Según Corriere della Sera, el ministro de Transporte, Danilo Toninelli, y el vicejefe de gobierno Luigi di Maio, dijeron que : "Autostrade per l’Italia tiene que pagar todo, hay que retirar las concesiones y Benetton tiene que resarcir".