China y EE.UU. reinician el diálogo para poner fin a la guerra comercial

El déficit comercial de EE.UU. con China fue de u$s 375.000 en 2017

China y Estados Unidos reanudarán las negociaciones para bajarle el tono a la guerra arancelaria que inició Donald Trump.

Desde su última reunión a alto nivel, ambas potencias aumentaron los impuesto aduaneros y generaron graves turbulencias en la economía mundial.

Ayer, el ministerio de Comunicaciones chino anunció que el viceministro de Comercio, Wang Shouwen, se reunirá con el subsecretario del Tesoro estadounidense encargado de Asuntos Internacionales, David Malpass, por invitación de Estados Unidos.

"La parte china reafirma que se opone al unilateralismo y a las prácticas de proteccionismo comercial y que no acepta ninguna medida unilateral de restricción comercial", explicó el ministerio.

"China saluda el diálogo y la comunicación sobre la base de la reciprocidad, la igualdad y la integridad", añadió.

Tras haber impuesto aranceles del 25% a bienes chinos (electrodomésticos, paneles solares, acero y aluminio) por un valor de u$s 34.000 millones, Washington gravará a partir del 23 de agosto otra serie de productos por un valor de u$s 16.000 millones y amenaza con llegar a u$s 250.000 millones en total.

Las autoridades chinas, en tanto, anunciaron en represalia aranceles por u$s 34.000 millones en importaciones procedentes de Estados Unidos, como cerdo y soja, y el 8 de agosto añadieron u$s 16.000 millones más.

"Es difícil decir qué frutos darán estas discusiones, pero es una señal positiva el hecho de que los dos países prevean una forma de compromiso", declaró Makoto Sengoku, analista del Tokai Tokyo Research Institute.

Trump dijo al inicio de este conflicto "que las guerras comerciales eran fáciles de ganar" y amenazó con imponer aranceles a la casi totalidad de las importaciones de China, es decir, u$s 500.000 millones, si Beijing no tomaba medidas para reducir el déficit comercial de Estados Unidos con China, que fue de u$s 375.000 millones en 2017.

La noticia del diálogo funcionó como un bálsamo para los mercados internacionales inquietos por la crisis en Turquía.

La soja, sin dudas, fue uno de los productos más beneficiados. El precio avanzó en la bolsa de Chicago con los operadores sumados a la expectativa de que se reduzcan los aranceles del 25% a las compras de China a Estados Unidos.

China importó el año pasado u$s 12.000 millones de soja estadounidense, equivalente a un tercio de la producción del país.

El dólar, en tanto, perdió algo de valor, mientras que el yuan se recuperó desde el nivel más débil desde enero de 2017. Lo mismo sucedió con el precio del oro que rebotó desde mínimos de 19 meses.