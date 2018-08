¿Investigar la corrupción frena inversiones? La respuesta de Rosatti

“La moralidad en las relaciones entre el sector público y privado es un activo para el desarrollo de la economía y los negocios”.

En palabras más simples: la convicción de que no circulan coimas en la obra publica a la larga termina beneficiando a los negocios y a la economía en general.

La frase textual es del juez de la Corte Suprema de Justicia Horacio Rosatti cuando, a la salida de la conferencia inaugural de XI Jornadas de Derecho Judicial realizadas en la Sociedad Científica Argentina, le preguntaron si el combate a la corrupción impide el ingreso de inversiones, un planteo que quedó sobre la mesa en el marco de la causa de los cuadernos K, que investiga millonarias coimas presuntamente pagadas en la obra pública durante el kirchnerismo.

“No hay tal disyuntiva. Respondo en general y no sobre ningún caso judicial en particular porque todo puede llegar a ser sujeto de análisis de la Corte Suprema”, aclaró de entrada el magistrado.

Si bien Rosatti reconoció que pueden registrarse “algunos efectos económicos en el corto plazo a raíz de investigaciones judiciales”, destacó luego la idea de que “la moralidad en las relaciones entre el sector público y el privado es un activo para el desarrollo de la economía y los negocios”.

“Las inversiones sustentables –siguió el juez-, aquellas que buscan un clima de seguridad y previsibilidad jurídica, se afincan en los países que combaten sistemáticamente la corrupción y el narcotráfico”.

E insistió: “En los países culturalmente desarrollados, el combate sistemático a la corrupción y el narcotráfico, la vigencia de la división de poderes y el respeto por la independencia judicial, constituyen los mayores incentivos para la inversión genuina”.