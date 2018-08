Patricio Farcuh cree que “da vuelta” las pérdidas de OCA en un par de meses

El presidente y CEO de OCA está más entusiasmado de lo habitual (y ya es un tipo vehemente por naturaleza): cuenta con el Ok de la Afip para un plan de pagos y un fallo de segunda instancia que autoriza a operar a las tres empresas del grupo: Organización Coordinadora Argentina SRL (OCA), Oca Postal SA y Oca Logística SA.

Con esta plataforma y la paz (o tregua) firmada con Hugo Moyano y Camioneros, Farcuh piensa que puede revertir las pérdidas de $ 100 millones mensuales y dar vuelta la ecuación económica.

El concurso de acreedores de Oca les obligaría a escalonar unos $ 2.100 millones de pasivos, una cifra que -según el empresario- no es irremontable para el grupo que factura unos $ 8.000 millones anuales.

Con 6.600 empleados en la actualidad, el plan de Farcuh incluye un achique de personal en torno a los 1.100 empleados, algo que esperan hacer en forma ordenada y repartida entre sus 169 sucursales en el país.

“Moyano no es necio: prefiere que haya 5.500 laburando y no 6.600 en la calle”, dice con frontalidad.

La red de 169 locales es para Oca su principal punto fuerte para el actual momento de la industria de la logística y el comercio electrónico: “Lo importante en el ecommerce es la última milla”, resume Farcuh que también le quita peso a los problemas de operaciones que llevaron a perder la exclusividad con Mercado Libre.

Farcuh atravesó un duro enfrentamiento con Hugo Moyano y el gremio Camionerosque -según su mirada- le “usurparon” la empresa. Después de perder por la fuerza el control de la empresa en septiembre de 2016, la Justicia le otorgó el control en mayo de 2017 y tuvo que llamar a otro concurso de acreedores.

Hoy la marca Oca opera con tres razones sociales: la tradicional SRL (que perteneció a Alfredo Yabrán) y Oca Postal SA y Oca Logística SA. “Vamos a poder laburar con las tres compañías: la SRL con los clientes históricos y las SA para los nuevos negocios, sobre todo en aquellas entidades donde no pueden participar empresas en concurso”, explica Farcuh.

“Con la empresa ordenada -dice el dueño de OCA en diálogo con InfoNegocios- con el plan de pagos con Afip, con la reducción de personal prevista y vendiendo como podemos, entiendo que podemos dar vuelta la empresa y salir de la zona de pérdida”.

“Nuestra cartera de clientes está muy atomizada; Mercado Libre fue el 5% en su mayor momento, todas las compañías públicas (no bancos) el 3% y el Renaper (al que OCA le hace el delivery de documentos), es menos del 1%. Y hace 28 meses que no nos pagan”, remata.

Nuevos negocios

Si logra enderezar el barco, Farcuh piensa abrir 5 sucursales modelo (una en el local frente al Obelisco) donde la gente podrá ver un catálogo de productos premium y hacer compras online con entrega garantizada en el día siguiente o dentro de las 48 horas.

Este desarrollo vendrá de la mano de un nuevo actor financiero (de origen chino) que hoy no opera en el país, pero que -según Farcuh- ingresará como socio para el desarrollo y financiamiento de una unidad de comercio electrónico propio que se llamará Now You Get.

“Ahora viene lo más jugoso, estamos muy bien en tecnología y nos vamos a integrar al ecommerce; fijate que Garbarino tiene 80 sucursales y muchos productos los tiene en consignación… ¿vos decís que a los dueños de los productos no les interesa una red de 160 puntos de venta?”, pregunta retóricamente.