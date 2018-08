El pago de un préstamo de bancos al Tesoro hirió aún más a las reservas del BCRA

Las reservas del Banco Central (BCRA) cayeron u$s 1617 millones ayer, para cerrar así en u$s 54.641 millones. La esperable reducción en las arcas de la entidad conducida por Luis Caputo fue mucho mayor de lo que se calculaba, porque el Tesoro debió cubrir con dólares una garantía por el préstamo que un grupo de bancos concedió el año pasado y que sumaba u$s 6000 millones a las tenencias del Central. Esta cobertura se explica porque la garantía que debió poner el país al momento de tomar ese financiamiento fueron bonos que perdieron mucho valor en las últimas semanas, con lo cual no cubrían la operación.

La fuerte caída de las reservas de ayer no se explicó sólo por las subastas de divisas con las que el BCRA intentó absorber los pesos que quedaron afuera de la licitación de Lebac del martes, y que se cobraron u$s 981 millones en total. Además de otros conceptos menores, salieron unos u$s 500 millones más de las arcas de la autoridad monetaria por un pago que debió hacer el Ministerio de Hacienda, que dirige Nicolás Dujovne, por el repo (préstamo de un grupo de bancos a 18 meses de plazo) acordado el año pasado.

Una fuente allegada a la operación dijo a El Cronista que la salida extra de divisas se debió a una venta de dólares del BCRA al Tesoro para enfrentar un pago, por unos u$s 600 millones.

Otra fuente, en este caso de un banco, explicó además que ese pago se trató de un margin call, es decir de la activación de una de las condiciones acordadas con los bancos prestamistas.

El préstamo acordado en enero de 2017, puesto en marcha en junio del mismo en tres tramos de u$s 2700 millones, u$s 1500 millones y u$s 1800 millones se hizo contra una garantía compuesta de bonos soberanos. Todas las emisiones de deuda argentina sufrieron bajas de precio importantes, con lo cual hicieron caer el valor de la garantía.

El resultado fue que el Ministerio de Hacienda se vio ante dos opciones: emitir nuevos bonos para cubrir la diferencia o saldar la brecha con dólares contantes y sonantes. Con el riesgo país en torno a los 700 puntos se eligió tomar dólares del BCRA antes que emitir deuda demasiado cara.

"Las reservas Internacionales finalizaron en u$s 54.641 millones, disminuyendo u$s 1617 millones respecto al día hábil anterior", explicó el BCRA en un comunicado.

Luego, detalló que las reservas cayeron por tres factores: primero, que el valor de los activos que forman parte de las arcas de la autoridad monetaria cayó hasta explicar una pérdida diaria de u$s 122 millones; segundo, por las licitaciones de divisas para absorber los pesos que salen de Lebac (u$s 981 millones); y tercero, por u$s 14 millones en pagos menores.

Sin embargo, esa enumeración explica las salida de unos u$s 1117 millones y deja sin detallar los otros u$s 500 millones que sacrificó ayer el BCRA.

En junio del año pasado el Tesoro activó un préstamo de u$s 1500 millones, un repo con un grupo de bancos Santander, BBVA Francés, Citi, HSBC, JP Morgan, Deutsche Bank y Nomura, que se sumaron a reservas. En meses posteriores se volvió a activar hasta elevar el monto total a u$s 6000 millones.

Voceros del Ministerio de Hacienda no pudieron responder a las preguntas de este diario. Desde el BCRA, por su parte, dijeron que el pago correspondió a una "amortización del repo" y no respondieron sobre el margin call.