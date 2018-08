Inflación de julio fue 3,1% y el único freno a los precios es la recesión

La inflación de julio alcanzó el 3,1% y el IPC interanual se aceleró al 31,2%. Y no se espera que baje del 3% en agosto, debido a la inestabilidad cambiaria, la suba de servicios públicos y la persistencia de la núcleo en niveles altos, lo que podría llevar a la inflación anual a perforar el mes que viene el 33%.

Si bien los analistas observan que la devaluación del peso no se trasladó plenamente a los minoristas por el contexto de recesivo, la inflación acumulada en lo que va del año ya llegó al 19,6%.

"En los bienes transables, que son los que más rápido reaccionan, no se tradujo todo el alza del tipo de cambio, probablemente por recesión. Pero los mayoristas están influenciados por el tipo de cambio y los minoristas tienen en la estructura de costos también los salarios, que no han subido tanto. Y no terminó el reacomodamiento de precios en los combustibles y los servicios públicos ajustan en la revisión semestral", dijo Lorenzo Sigaut Graviña, economista Jefe de Ecolatina

La inflación núcleo se desaceleró 0,8 punto respecto de junio, hasta 3,2%, pero persiste por encima del promedio general. Y alcanzó en el año el 28,7%. Un informe de ACM recuerda que el año pasado promediaba 1,7%, "por lo que nuevamente muestra una inercia que está lejos de quebrarse. Más aún, cuando entre agosto y octubre restan aumentos de precios regulados y más algún efecto remanente de la variación del tipo de cambio".

El ministro de Producción, Dante Sica, mostró una mirada optimista sobre la marcha de la inflación, en un contacto con la prensa luego de su presentación en el Precoloquio de IDEA en Rosario: aseguró que el 3,1% de julio era "una cifra que se esperaba, porque es el resultado de los cambios de precios relativos y la sequía", y precisó que a partir de agosto se van a empezar a ver mejores números, con un alza de precios por debajo del 3% (ver más información en la pág. 6).

Para los analistas, agosto volverá a ser un mes en el que la inflación no cederá del 3%. Además de que falta trasladar parte de la depreciación cambiaria de los últimos meses, se agregarán las subas en electricidad (24%), combustibles (6%), prepagas (7,5%), servicio doméstico (12%), electricidad (+24%) y transporte público (colectivos y trenes 10%; subte 67%).

Y si bien para septiembre se espera una inflación más tranquila, ya está autorizado un aumento del transporte para ese mes y octubre, cuando también regirá el nuevo aumento en la tarifa de gas. "Durante los próximos meses la dinámica de los precios estará sujeta a la inercia por el ajuste del tipo de cambio, que se deslizó nuevamente desde los $28 pesos por dólar hasta los $30", agregó ACM.

"La inflación no se va a tranquilizar hasta después de octubre", anticipó Gabriel Zelpo, economista Jefe de Elypsis, quien ya espera que se supere la meta del 32% acordada con el Fondo. "No estamos dentro de las previsiones del FMI. El Fondo no puede desentenderse de cómo se desenvolvió la situación macroeconómica".

El 32% acordado con el FMI es a diciembre próximo. Para Melisa Sala, economista de LCG, "cuanto más se desvíe ahora la inflación interanual, más exigencia se va a tener en los próximos meses para cumplir con la meta", ya que exige una inflación mensual del 2,1% hasta diciembre. Prevé una inflación del 34% en diciembre.

Para Federico Furiase, economista director de Estudio EcoGo, "si en agosto la inflación es del 3%, la interanual alcanzará 33,3%. Quedará por arriba del límite superior del acuerdo con el FMI. No significa que se congela el desembolso". Prevé que en diciembre la inflación interanual sea del 33,4%.

"Tomando 2,5%, el mejor escenario posible para la inflación mensual de agosto, la inflación interanual da 32,6%. Para diciembre, estamos viendo cerca de 34%", coincidió Sigaut Graviña.

Por lo pronto, en el IPC de julio, que se desaceleró respecto del 3,7% anterior, afectó especialmente la suba del 3,8% en los estacionales, influenciados por el turismo. En tanto, los regulados subieron 2,6%. Los rubros que más aumentaron fueron el Transporte (5,2%), debido a los aumentos en los combustibles. Recreación y Turismo (5,1%), debido a las vacaciones de invierno. Equipamiento del hogar (4,2%), debido al alza de los electrodomésticos). Y los Alimentos (4,1%).

El mes pasado también se destacó que el aumento de precios en GBA (2,8%) haya sido el menor entre las regiones. En el otro extremo se ubicó Cuyo (3,6%). Pero en todos los casos la inflación se consolidó por encima del promedio de los tres meses previos.