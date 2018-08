Crece el negocio de la infraestructura telco: un fondo invierte u$s 30 millones en torres

El fondo de inversión Alba Capital Partners adquirió el control de Sidaco Telecomunicaciones y A1 Torres, dos firmas locales dedicadas al desarrollo de infraestructura. Y con una inversión de u$s 30 millones, construirá 400 torres para antenas de transmisión de voz y datos.

Conformado en 2016 por tres inversores locales: Juan Lucena (ex Deutsche Bank), Guillermo Lanusse (ex Lojack), y Mario Santarelli (ex Medanito), Alba Capital se dedica a invertir en empresas medianas de Argentina y Uruguay, con alto potencial de desarrollo.

"Esta fue nuestra primera compra estratégica y es una operación emblemática para nuestro fondo, focalizado en mercados de gran potencial como el sector de las Telecomunicaciones", contó a El Cronista Mario Santarelli, quien previo a co-fundar Alba Capital fue CFO (Chief Financial Officer) de la petrolera Medanito.

Si bien no informó el monto de las adquisiciones, que involucran en ambos casos más del 50% del paquete accionario de cada firma, Alba Capital anunció un plan de inversión de u$s 30 millones en seis años, para construir 400 nuevas torres de Telecomunicaciones.

"En los próximos años, se necesitarán unas 15.000 torres, nosotros tomaremos una pequeña porción de ese nuevo mercado", explicó Santarelli.

Sidaco Telecomunicaciones fue fundada hace 20 años y construyó más de 2.500 sitios para antenas, incluyendo las situadas en la Base Marambio de la Antártida, además de prestar servicios de montaje y mantenimiento en otras 6.000 locaciones. En tanto, A1 Torres se dedica a identificar y desarrollar sitios para la instalación de antenas de Telecomunicaciones en todo el país.

A partir de esta operación, ambas compañías serán administradas como una sola unidad de negocios por los socios del fondo de inversión y Néstor Olstaczer, actual CEO de Sidaco. En tanto, el titular de A1 Torres también continúa como accionista.

"Aportamos capital, estrategia y buenas prácticas de management para escalar los negocios. Vemos que la necesidad de infraestructura en Telecomunicaciones va a crecer, y el negocio está cambiando. Hoy el 98% de las torres de Comunicaciones pertenecen a las operadoras, pero en países como Estados Unidos el 70% son de terceros que las alquilan a las operadoras, y así, tres compañías comparten la misma torre, cada una con su antena, lo cual optimiza el espacio", describió el inversor

"Desde que conformamos el fondo, que administramos con capitales que llegan del exterior, nos interesaba entrar al mercado de Telecomunicaciones porque va a crecer exponencialmente. Estuvimos viendo a los jugadores y surgieron oportunidades con estas empresas, así que iniciamos las negociaciones que concluyeron en esta adquisición", destacó

"La idea es agregar valor y desarrollar la nueva compañía en los próximos cinco años, para luego venderla o consolidarla como grupo", comentó el socio de Alba Capital. "Esta es nuestra primera inversión y estamos viendo otros sectores y otras empresas también, tanto aquí como en Uruguay, siempre en sectores estratégicos de le economía real".