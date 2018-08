Se cayó el acuerdo para votar la extinción de dominio

En la fracasada sesión prevista para ayer, el Senado tenía en agenda tratar en el recinto el proyecto de Ley de Extinción de Dominio. Tras un diferendo dividido en tercios, que provocó tres dictámenes de comisión diferentes, el peronismo y el kirchnerismo habían conseguido consensuar un único texto en la noche del martes, aunque ese acuerdo no pudo plasmarse en una votación luego de que la reunión no consiguiera quórum (de lo que se informa aparte).

"Un tema que iba a permitir que el Frente para la Victoria votara el dictamen nuestro era incorporar en el decomiso la sustitución de bienes para casos en los que no se puede encontrar o no se puede tener acceso al dinero malhabido. En esos casos, se podrá sustituir con otros bienes del imputado o condenado", definió el jefe del bloque Justicialista, Miguel Pichetto.

Con los votos de Pichetto, el kirchnerismo y algunos senadores provinciales, esa propuesta conseguiría la mayoría frente a la de Cambiemos, que saldría derrotada. Según acordaron los senadores ayer, intentarán avanzar con ese tema en la sesión del próximo miércoles.

Para el oficialismo, el proyecto consensuado por el peronismo y el kirchnerismo es malo. "No lo votaremos porque no resuelve lo que la sociedad está demandando, que es recuperar lo robado por el narcotráfico y la corrupción. Apoyaremos nuestro propio dictamen, que mejora la sanción de la Cámara de Diputados", adelantó Silvia Elías de Pérez (UCR- Tucumán). La senadora puntualizó: "Queremos que pueda haber sentencias civiles de extinción de dominio en cuanto se demuestre la ilegitimidad de los bienes, sin esperar las condenas penales. Nuestro proyecto establece que quien debe demostrar que los bienes son lícitos será el imputado y si no demuestra su licitud, se los queda el Estado. Eso nos diferencia de otros proyectos y por eso no los votamos".