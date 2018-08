Cambiemos no pudo habilitar en el Senado los allanamientos a Cristina

La sesión no llegó a durar 10 minutos. Con 36 senadores, a uno del quórum, Cambiemos debió dar por caída ayer al mediodía la reunión en la que esperaba autorizar los allanamientos que el juez federal Claudio Bonadio pidió realizar hace ya dos semanas en las propiedades de la senadora y ex presidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Dos ausencias propias y la fuerte división que mostró el peronismo fueron las claves del fracaso.

El bloque Justicialista de Miguel Pichetto venía manifestando diferencias internas frente al tema desde la semana pasada, por lo que en el peronismo hubo libertad de acción y la responsabilidad de conseguir el quórum y conformar la mayoría quedó exclusivamente en manos del interbloque oficialista. Aun así, tuvo el macrismo dos faltazos clave: el bonaerense Esteban Bullrich (que, según voceros de la bancada, está de vacaciones en Alemania) y la fueguina Myriam Boyadjian, con licencia médica.

"Yo cuando era presidente del bloque del oficialismo tenía un control muy firme y muy fuerte de las presencias. Porque es muy importante que el oficialismo tenga todos los senadores", reflexionó tras el fracaso de la sesión Pichetto.

Hubo un intento de pase de facturas de Cambiemos hacia el peronismo. "Si hubiéramos tenido a uno más, ellos hubieran levantado a alguno. Había una decisión política del peronismo de no dar quórum", lanzó el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo (PRO). Sin embargo, Pichetto insistió: "Acá no hubo ninguna especulación. Si hubieran querido faltar, hubieran faltado en la sesión anterior".

Se refería el rionegrino al primer intento del Senado por discutir los allanamientos, hace una semana. En aquel momento, los senadores decidieron posponer la reunión para analizar los fundamentos del requerimiento judicial que Bonadio había mandado apenas horas antes de la sesión. Ese día, el jueves, junto a Pichetto estuvieron en el recinto los mismos siete que ayer: Omar Perotti, Rodolfo Urtubey, Dalmacio Mera, Carlos Espínola, Carlos Caserio, Mario Pais y Eduardo Aguilar.

En aquella ocasión la sesión pasó a cuarto intermedio, por lo que no era técnicamente necesario volver a conformar el quórum. Sin embargo, tanto en el oficialismo como en el peronismo consideraron que no tenía sentido debatir si no iban a estar los votos para avalar los allanamientos. Y por eso dieron por caído el encuentro al no haber quórum.

¿Lo sorprendió a Pichetto que solamente ocho de los 24 senadores de su bloque aceptaran discutir los allanamientos? "En este tema hay visiones que yo no comparto. Las hemos discutido y hubo libertad de acción. No voy a hablar mal de ningún compañero, cada uno decide lo que hace en cada coyuntura", respondió a una consulta de El Cronista.

El resto de las bancadas, no tan nutridas como Cambiemos o el bloque Justicialista, también tuvieron bajas. Del interbloque Federal sólo hubo tres presentes (Cristina Fiore, Carlos Reutemann y Lucila Crexell), además del porteño Fernando "Pino" Solanas y la misionera Magdalena Solari Quintana.

Del PJ-Frente para la Victoria, claro, no hubo ningún senador. Tampoco estuvieron los tres santiagueños, ni los dos puntanos, ni la rionegrina Magdalena Odarda o el misionero Maurice Closs.

Ante la evidencia de que no habría quórum, los oficialistas decidieron fijar una nueva fecha para intentarlo: será el miércoles desde las 14. Esperan que la tercera sea la vencida.