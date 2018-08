Letes: el Gobierno pagó tasa del 42% y sólo adjudicó $ 23.089 millones

El Gobierno colocó hoy Letras del Tesoro (Letes) en pesos a 105 y a 224 días para las que convalidó tasas anuales del 42,23% y el 39,81%, respectivamente. Sin embargo, adjudicó “apenas” $ 23.089 millones, para un total de ofertas de por $ 28.877 millones de valor nominal.

La licitación de hoy no estaba prevista en el calendario original de licitaciones del Ministerio de Hacienda: fue anunciada al mismo tiempo que se presentaba el programa del Banco Central para ir cancelando el stock de Lebac. Así, cada semana que haya vencimientos de Letras del Banco Central, adelantaron las autoridades económicas, habrá una licitación de Letes en pesos.

Esta semana vencían Lebac por alrededor de $ 500.000 millones. Y en la licitación de Letras del Central se adjudicaron poco más de $ 200.000 millones. La parte más grande era de los bancos, que ahora no pueden adquirir nuevas Letras del Central (sólo pueden negociarlas en nombre de terceros no bancarios), pero cerca de $ 130.000 millones que no se renovaron eran de tenedores no bancarios.

Para absorver la desinversión en Lebac de los bancos están las Nobac (Notas del Banco Central), que esta semana la autoridad monetaria licitó por primera vez en mucho tiempo, con muy baja oferta y declarando desierta la licitación. Y también están las Leliq, Letras a una semana de plazo y dirigidas exclusivamente a los bancos.

La licitación de Letes apuntaba a los inversores no bancarios que salen de Lebac. Pero las Letes sólo captaron alrededor de una quinta parte de los casi $ 130.000 millones que no se renovaron en Letras del Central.

Una buena parte de esa salida de pesos de Lebac fue lo que presionó hoy al alza el tipo de cambio, forzando al Banco Central a realizar por primera vez tres subastas de dólares en una sola rueda cambiaria y terminar desprendiéndose de u$s 780 millones de las reservas (está previsto que parte del desarme de Lebac se vaya en reservas), pese a lo cual el dólar cerró con una suba de 39 centavos alcanzando los $ 30,50 en el precio promedio de venta al público.

La licitación de Letes

Según informó el Ministerio de Hacienda, para las Letras del Tesoro a 105 días se recibieron órdenes por $ 18.254 millones. Se adjudicaron $ 14.227 millones a un precio de corte de $ 987,50 por cada $ 1000 de valor nominal, lo cual representa una tasa nominal anual de 42,23%.

Para las Letes a 224 días se recibieron órdenes por $ 10.623 millones. Se adjudicaron $ 8862 millones a $ 988,50 por cada $ 1000 nominales, lo cual representa una tasa nominal anual de 39,81%.

En total hubo 1075 órdenes de compra.