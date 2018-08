Los motivos de las piñas K en Ezeiza: aprietes fuera de la cárcel y discriminación

El abogado César Albarracín, que patrocina al detenido sindicalista Juan Pablo ‘Pata‘ Medina, denunció hoy que el empresario Fabián De Sousa envió gente a realizar “aprietes” a la familia del ex líder de la UOCRA La Plata, a la vez que señaló que la pelea entre ambos se dio porque discriminan a su cliente porque supuestamente “no es un preso K”.

“De Sousa venía hostigando a Juan Pablo desde que entró al pabellón y había generado contactos previos con la familia, sobre algún tipo de requerimiento, que va a denunciar (la esposa del sindicalista) María Fabiola García”, sostuvo el letrado.

En diálogo con Radio Rivadavia, Albarracín afirmó que la mujer recibió “aprietes, maniobras con algún operador externo, pedidos a la familia, a los que no han accedido y se abortó ante la primera insinuación”.

Respecto a la reciente pelea entre De Souza y Medina en el Penal de Ezeiza, el abogado del sindicalista relató que “se generó a partir de un entredicho por comentarios de tinte discriminatorio” hacia el ex secretario general de la UOCRA La Plata. En ese sentido, contó que el empresario “considera que Juan Pablo no es un preso K, que no tiene el ADN K”.

“Le decía cosas como ‘callate que vos de eso no sabés, vos nunca estuviste en el Gobierno, no sabés cómo nos manejamos nosotros’. La relación de convivencia no fue buena desde el primer momento. De Souza tenía preocupación por garantizarse un lugar en el pabellón, porque él venía de otras unidades”, añadió.

Al respecto, Albarracín destacó que el sindicalista “está hace más de un año en ese pabellón, con una perfecta convivencia con el resto y este fue el primer conflicto que se sucedió”.

Ante la pelea, tanto Medina como De Souza fueron incomunicados y se decidió que no compartan los espacios en común como el comedor o el patio.

“Todavía no hubo castigo, pero sí decisiones preventivas de separación, aunque hay un sumario que se está realizando. Nosotros presentamos un habeas corpus para que se levante la incomunicación de Juan Pablo, se le garantice su salud y no se lo traslade, porque él está bien hace un año y medio ahí y el intento de De Souza con cierta connivencia de algún agente penitenciario es sacarlo a Medina”, se quejó.

El abogado anticipó que pretende acceder a los videos del Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, ya que remarcó que “el pabellón cuenta con filmación permanente y así va a quedar claro cómo fue la pelea”.

Las agresiones entre el sindicalista y el empresario se registraron el pasado lunes por la noche y tuvo a José María Núñez Carmona como una suerte de mediador para intentar calmar los ánimos.