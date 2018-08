El Merval retoma el optimismo, pero atento al tipo de cambio

Los papeles de Cablevisión suben 7,46 por ciento, a 296,70 pesos cada uno, y lideran las alzas dentro del Merval, que revierte la tendencia del arranque y gana 1,23%, hasta situarse en las 26.862.430 unidades.

Dentro del panel líder de Bolsas y Mercados Argentinos los otros avances más importantes los registran Gas Cuyana (4,41%), Galicia (4,28%), y Mirgor (4,10%).

"El mundo está más volátil con importantes bajas en los Estados Unidos y Brasil", explicó Santiago Acuña, presidente de Acuña y Asociados y director de Macchi Valores, en diálogo con El Cronista.

"Si miramos los ADRs, la baja es mayor pero se atenúa por efecto de suba del dólar. La noticia positiva es que los bonos en paridad bajan y los pesos libres que quedaron ayer están presionando las tasas para abajo sin producir una suba brusca del dólar, ahora operando en valores de 28,85. Además, la tasa de caución en pesos en 7 días está en valores de 28%", destacó.

Ayer, el Merval finalizó la rueda con una suba de 1,82%, por el optimismo que generó en el mercado el anuncio de retiro de Lebac por parte del BCRA.

"Sigue habiendo incertidumbre por inestabilidad cambiaria. Pero hay expectativas positivas por el accionar del BCRA y el Ministerio de Hacienda. Esperemos que en los próximos días se empiece a estabilizar el mercado", deslizó Ramiro Marra, director de Bull Market Brokers, también en diálogo con El Cronista.

¿Qué pasa con los ADRs?

La mayoría de las firmas argentinas que cotizan en Wall Street opera con tendencia negativa.

En ese contexto, los papeles de Ternium caen 3,24%, a 28,96 dólares cada uno, y lideran las bajas.

Los otros retrocesos más importantes los registran los ADRs de Tenaris (3,03%, u$s 32,63), Petrobras Brasil (2,64%, u$s 11,24), e Irsa Inversiones y Representaciones (2,17%, u$s 15,76).

¿Qué pasa con los títulos públicos?

Entre los bonos, el AN18 baja 0,53%, el Descuento en dólares avanza 0,87%, el PR15 gana 0,99%, el Descuento en pesos suma 0,14%, el AN18 crece 0,48%, el Par en dólares mejora 1,19%, y el PR13 salta 3,77%.