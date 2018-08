El Banco Central vendió u$s 500 millones de reservas para frenar al dólar

El dólar mayorista arrancó la rueda con un salto de 64 centavos que lo llevó a marca un primer precio de 30,25 pesos, para estabilizarse luego en los $ 30,10, lo que representaba un alza del 1,31% respecto del cierre de ayer.

Ante la suba el Banco Central (BCRA ) volvió a salir a ofrecer reservas. Esta vez fueron 800 millones de dólares de los que el mercado tomo u$s 303 millones a un precio promedio de $ 30,03, según fuentes de mercado.

Pocos minutos después, la autoridad monetaria salió a la plaza ya que el dólar mayorista no bajaba de los $ 30 y fue entonces que volvió a ofrecer u$s 500 millones, de los que colocó u$s 248 millones a un precio menor de $ 29,81.

Entonces, el dólar mayorista respondió recortando la suba y pasó a los $ 29,95, aunque ello sigue representando una suba del 1,14% respecto del cierre de ayer.

Mirá también El Merval retoma el optimismo aunque permanece atento al tipo de cambio Gas Cuyana y Transener registran las bajas más importantes. En Wall Street, los ADRs de Edenor encabezan las pérdidas. La mayoría de los bonos opera en alza.

En las pantallas minoristas del Banco Nacion (BNA) la divisa subía 60 centavos y se vendía a $ 30,70.

El dólar blue operaba a $ 29,30.

El analista financiero Christian Buteler destacó que "ayer quedaron fuera de $336.000 millones, se supone que $198.000 millones son de bancos. Igualmente hay dando vuelta $140.000 millones. Eligieron el peor momento para desarmar Lebac".

"No les queda otra, estas dos licitaciones, ayer quedaron muchos pesos afuera y si presionan al tipo de cambio no les queda otra que hacerlo", opinó.

Supermartes y después

Ayer la divisa mostró una fuerte baja que lo llevó a un piso de $ 29,25. La noticia de que el Banco Central (BCRA) iba a licitar u$s 500 millones tuvo más efecto sobre la cotización del billete que la baja que la colocación generó en si misma.

Es que sobre el cierre el billete terminó a $ 29,61 en el mercado mayorista luego de llegar a tocar un techo sobre el filo de $ 29,95 con lo que borró toda la baja.

En el mercado minorista, la divisa cedió 30 centavos a $ 30,38, aunque había llegado a tocar un piso de $ 29,80.

La presión final la puso la decisión del BCRA entrar u$s 200 millones de los u$s 500 licitados. La autoridad monetaria emitió un comunicado en el que aseguró que la demanda fue menor a la esperada, aunque fuentes del mercado aseguraron a este diario que Luis Caputo no quiso resignar reservas por debajo de los $ 29,40.

NOTA EN REDACCION