Lombardi defendió los despidos en Télam

El titular del Sistema Federal de Medios Públicos, Hernán Lombardi, se presentó ayer ante la comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado, a casi dos meses de los despidos masivos en la agencia oficial de noticias Télam, para defender esa medida que involucró a 354 trabajadores. La empresa, paralizada desde que el 26 de junio se conocieron las cesantías, no ha vuelto a funcionar.

La audiencia comenzó con un momento de tensión, cuando un grupo de trabajadores de Télam se presentó en el Salón Arturo Illia con carteles que decían "No a los despidos" y "Lombardi miente". El funcionario reiteró que los despidos "no fueron un capricho" y que en la decisión "no hubo sesgo ideológico". Estuvo acompañado por el presidente de Télam, Rodolfo Pousa, y el vice de esa agencia, Ricardo Carpena.

Las peronistas Norma Durango y Beatriz Mirkin manifestaron su "total repudio por la manera en que se tomó la medida". Durango preguntó "por qué ningún funcionario se presenta en la agencia desde hace más de 40 días". Lombardi respondió que existe "un ambiente de fuerte hostilidad y amenazas", aunque dijo estar trabajando para "normalizar la agencia".