Cuadernos K: Uberti ligó a Néstor y Cristina Kirchner con las coimas

El nuevo "arrepentido" de los "Cuadernos K" le rindió al juez Claudio Bonadio: el ex titular del órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) Claudio Uberti reconoció ayer que recolectaba coimas de diferentes empresas contratistas del Estado y que el ex presidente Néstor Kirchner y la entonces primera dama, Cristina Fernández de Kirchner, "estaban al tanto".

Fue al declarar en los Tribunales de Comodoro Py como "arrepentido", luego de que Bonadio homologara el acuerdo, en el marco de la causa por las anotaciones de Oscar Centeno, ex chofer de Roberto Baratta, tras lo cual el ex funcionario recuperó la libertad. "Néstor y Cristina estaban al tanto de lo que yo hacía", aseguró Uberti al relatar ante el fiscal del caso, Carlos Stornelli, el supuesto mecanismo que habría utilizado el gobierno kirchnerista para cobrarle a las empresas que manejaban los peajes en las autopistas.

De esta manera, Uberti fue excarcelado, a pesar de que en la misma jornada el ex funcionario fue blanco de acusaciones por parte de otro chofer, el del ex secretario José María Olazagasti, presentado por el senador provincial del PRO Roberto Costa. Según indicó el nuevo testigo, fue él quien el 4 de agosto de 2007 ingresó ilegalmente u$s 4 millones al país a través del aeroparque Jorge Newbery y tras compartir viaje con el venezolano Guido Antonini Wilson, a quien se le hallaron u$s 800 mil.

De acuerdo a los dichos de Uberti, pudo saber NA, el organismo recaudaba dinero en negro por parte de las firmas que trabajaban en los corredores viales: además, sostuvo que salían aviones desde Buenos Aires rumbo a Santa Cruz cargados de maletas con dinero.

Si bien Uberti no aparece en los cuadernos de Centeno, quedó involucrado en la causa luego de la indagatoria de Luis Betnaza, directivo del Grupo Techint también "arrepentido", quien identificó al ex funcionario como uno de los encargados de actuar como intermediario con el gobierno venezolano tras el pago de coimas para solucionar un conflicto que el holding tenía en ese país.

Por otra parte, tal como había hecho en anteriores presentaciones similares de la ex Presidenta en otras causas, Bonadio rechazó ayer la recusación en su contra presentada por la Cristina Kirchner anteayer, al presentar un escrito en su declaración indagatoria. Según adelantó el diario La Nación, la Cámara Federal deberá decidir si mantiene al magistrado o lo aparta de la causa de los cuadernos. Al magistrado le queda por resolver la recusación también planteada por la senadora, esta contra el fiscal Carlos Stornelli y, además, su planteo de nulidad de la causa.

Mientras ayer pasó a cuarto intermedio la declaración de Aldo Roggio, como si fueran pocos arrepentidos, Infobae reveló ayer que otro empresario se presentó ante el fiscal Stornelli: Gabriel Benjamín Romero, dueño del grupo EMEPA.

Por otra causa, Angelo Calcaterra debió regresar a Comodoro Py luego de "arrepentirse" ante Bonadio. El ex titular de IECSA y primo del presidente Mauricio Macri negó ayer haber pagado sobornos en el proceso licitatorio para acceder a las obras del soterramiento del tren Sarmiento, tal cual señalaran "arrepentidos" de la brasilera Odebrecht.