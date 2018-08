Mujica renuncia al Senado uruguayo a los 83 años

A sus 83 años de edad, el ex presidente de Uruguay José Mujica (2010-2015) renunció a su cargo de senador para tomar una licencia por el "cansancio de largo viaje", en referencia a su extensa trayectoria política. Le entregó su carta de dimisión a la presidente del Senado y esposa, Lucía Topolansky, en la casa que habitan para así no trasladarse al Palacio Legislativo. Aclaró que no le "corresponde el beneficio del subsidio (por senador) establecido", por lo que se acoge a la jubilación presidencial. En unos días más, viajará a España e Italia donde le entregarán un premio y estrenarán un documental en su honor.