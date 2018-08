Lebac: el Banco Central convalidó una tasa del 45,04% para el plazo más corto

DÓLAR

El Banco Central subastó u$s 500 millones, pero adjudicó sólo u$s 200 millones para no quemar reservas por debajo de los $ 29,40. Eso revirtió la baja y devolvió al billete al alza. Sobre el cierre una operación de u$s 1 millón a $ 29,61 sirvió para bajar el precio.