Las exportaciones no mineras de Chile alcanzaron un nivel récord

Los mejores primeros siete meses de su historia tuvieron las exportaciones de la industria y las silvoagropecuarias en lo que va de 2018, gracias al impulso de los alimentos y de la producción frutícola respectivamente.

Según un análisis realizado por la oficina de promoción del sector exportador chileno, ProChile, los envíos totales de la industria acumularon u$s 16.612 millones entre enero y julio, mientras que el rubro que reúne a los productores forestales, agrarios y ganaderos a nivel nacional anotó ventas al exterior por u$s 4.770 millones.

Así, en conjunto, los segmentos que reúnen todo lo distinto a minería, representaron el 47,1% de los envíos totales del país a julio.

Cerezas y arándanos

En detalle, el buen desempeño de las exportaciones silvoagropecuarias se relaciona principalmente por los productos frutícolas, donde destacan dos berries: las cerezas y los arándanos.

Para las primeras, el período también fue su mejor inicio de año, ya que sus embarques sumaron envíos por u$s 799 millones, acumulando un incremento anual de 168%. En tanto, los arándanos lograron exportaciones por u$s 508 millones, avanzando 46% frente a los envíos de igual período del año pasado.

Salmón y vino embotellado

El sector industrial anotó varios récords, pero fueron los alimentos los que más sorprendieron en el periodo.

Esto porque concentraron el 35% de los envíos y tuvieron su mejor desempeño al alcanzar exportaciones por u$s 5812 millones.

En ello, cuatro productos anotaron cifras históricas: los salmones (u$s 2660 millones), los moluscos y crustáceos (u$s 437 millones), y la carne de cerdo (u$s 282 millones) liderando en productos comestibles, mientras que las exportaciones de vino embotellado anotaron un récord tras empinarse hasta los u$s 915 millones.

Otro subsector industrial que logró ventas históricas en el período fue el de los productos forestales y muebles de madera, al sumar embarques por u$s 1446 millones, luego de un alza anual de 10%.

Fondos de promoción

El director de ProChile, Jorge ORyan, analizó las razones que permiten explicar este momento histórico para los envíos, y aunque aseguró que "son muchos factores", señaló que "hay un trabajo de impulsar las exportaciones con distintas herramientas que se han creado en el tiempo".

Entre ellas, mencionó el fondo de promoción de exportaciones silvoagropecuarias, que desarrollan en conjunto con el Ministerio de Agricultura, "a través del cual financiamos actividades como la participación en ferias, misiones comerciales y otras acciones conjuntas con el sector privado, porque este es un esfuerzo mancomunado".

Detalló que "este fondo presentará su proyecto para el próximo año, por $ 4.000 millones y se va a lanzar el 28 de agosto".

A ello sumó las campaña de marcas sectoriales que se inició en 2011, y que ya reúne a once tipos distintos de alimentos, como Salmon from Chile, Cherries from Chile y Vinos de Chile, donde "se han unido todas las asociaciones de productores y exportadores para hacer campañas de maketing que son muy importantes, ya que por ejemplo, hoy en China, entre un 70% y 80% del consumo de cerezas proviene de productos chilenos".

Sobre el sector industrial, ORyan destacó el impulso que se le está dando a los productos con valor agregado, específicamente en alimentos.

Allí, sostuvo que "estamos desarrollando mucha tecnología e innovación para dar mayor valor agregado en estos rubros", donde destacan los nuevos envases y maquinarias permiten mantener frescas a las frutas frescas.

Con todo, afirmó que "las empresas chilenas están logrando una cierta madurez y mayor experiencia en lo que significa exportar y en ese sentido, los talleres y capacitaciones de ProChile en todo el país están contribuyendo a esta mayor preparación"