Sin acceso a deuda, el BCRA sacrificará reservas para terminar con los supermartes

El Banco Central (BCRA) celebrará hoy su licitación mensual de Lebac en un clima enrarecido por la renovada corrida contra el peso y con el objetivo de no tener que volver a enfrentar otro "supermartes" que genere más presiones cambiarias. La entidad conducida por Luis Caputo anunció una serie de medidas destinadas a desarmar el stock de sus letras, como impedir a los bancos renovar hoy sus tenencias y limitar la cantidad que podrán suscribir el resto de los jugadores del mercado. La movida viene de la mano de una suba de tasa de referencia, llegó al 45%, y el anuncio de la colocación de Letras del Tesoro (Letes) para atraer parte del dinero que salga de Lebac al financiamiento al fisco.

"El monto a ofrecer en cada licitación de Lebac será menor al que vence y sólo podrá ser suscripto por entidades no bancarias", explicó ayer un comunicado oficial. Hoy vencen casi $ 530.000 millones en Lebac, de los que unos $ 200.000 millones están en manos de bancos. De los $ 330.000 restantes, la entidad sólo permitirá renovar $ 230.000 millones. Con lo cual, entre desarmes de bancos y demás jugadores, la "bola de nieve" se reducirá en unos $ 300.000 millones hoy.

Esa inyección de pesos, para un BCRA que sigue con atención la cantidad de dinero en circulación, necesitará ser absorbida de alguna forma. Los bancos, muy limitados en su capacidad de comprar dólares por regulaciones estrictas decididas durante los últimos meses de turbulencias, tendrán la opción de colocar esos pesos a 7 días en Letras de Liquidez (Leliq), el instrumento de política monetaria que paga 45% anual. También, podrán colocarlo en Notas (Nobac) a un año de plazo, a tasa fija o variable, según prefieran.

El resto de los inversores no podrá ir a esos vehículos, de uso exclusivo para bancos. Por eso, hoy el BCRA licitará u$s 500 millones de sus reservas para evitar que una inyección de $ 100.000 millones dispare a la divisa otra vez. Mañana, muy probablemente, haya otra licitación. Caputo y los suyos se reservan el derecho a ir anunciando nuevas licitaciones de dólares en cada vencimiento de Lebac de aquí a fin de año, y en otros días de fuerte demanda. El objetivo es que a fin de año no haya Lebac.

Para sacrificar reservas a cambio de desarmar Lebac el BCRA tuvo que conseguir un waiver (una autorización a salirse del acuerdo) con el FMI. El acuerdo ponía un piso a las reservas netas de la entidad, lo que la dejaba atada de pies y manos para intervenir. También incumplirá el objetivo de reducir el stock de futuros de dólar, de ser necesario intervenir para calmar al dólar.

Los bancos no podrán suscribir nuevas Lebac y si quieren venderlas en el mercado secundario deberán colocarlas a otro banco, no a inversores ajenos al sistema financiero. Con esto, además, Caputo dejará de intervenir en el mercado secundario de Lebac para sostener sus tasas: ahora trabajará con Leliq y la tasa de las Lebac surgirá de las condiciones de liquidez del mercado.

La decisión de sacrificar reservas terminó de consensuarse ayer con el FMI, mientras sus técnicos visitan el país. El plan original para el desarme de Lebac no era usar reservas, sino que el Tesoro emitiera deuda para cancelar Letras Intransferibles que le había colocado al BCRA y, por último, la autoridad monetaria usara ese dinero para cancelar las problemáticas Lebac.

Sin embargo, con el riesgo país en 748 puntos, el doble que a fin de 2017, el mercado está cerrado. Al menos a tasas razonables. De hecho, Caputo confía que al no requerir al Tesoro emisiones de deuda por u$s 15.000 millones para el plan original de desarme de Lebac, la tasa que paga el país por financiamiento de corto plazo afloje.