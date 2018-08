El dólar voló a $ 30,68 y desató bajas en los mercados de acciones y bonos

Presionado por la inestabilidad externa que provoca Turquía y la incertidumbre que todavía generan los Cuadernos K, los mercados locales se derrumbaron ayer. El peso se hundió frente al dólar, las acciones bajaron y los bonos cayeron, por lo tanto, subió el riesgo país. En números, el dólar promedio trepó a $ 30,68, casi 90 centavos más que el viernes; el Merval bajó 2,8% -las acciones se desplomaron hasta 7,1% y los ADR hasta 8,7%-, mientras que los bonos cotizados en dólares perdieron una media de 2%, lo que llevó al riesgo país a los 748 puntos, máximo desde principios de 2015.

Si bien es cierto que en la City ya se anticipaba desde el viernes que la semana iba a arrancar con tendencia bajista, dado que ni la situación de Turquía o el escándalo de los Cuadernos K eran novedades, los inversores se inquietaron ante las medidas implementadas por Hacienda y el Banco Central (BCRA).

Desde la apertura de los mercados se destacó la dispara del dólar. El segmento mayorista abrió con un alza de 50 centavos, sin embargo el nerviosismo se desató después, debido a los desaciertos de comunicación del Gobierno. En la City no entendían por qué Hacienda suspendía la subasta de dólares, cuando lo que se requería para aplacar la suba era más oferta. Luego se conoció la noticia no solo de que la subasta se retomaría hoy por u$s 500 millones (el viernes era por u$s 50 millones) sino que la tasa de referencia subía de 40% a 45%. Recién en ese momento retrocedió de los máximos, aunque ya era tarde: el mayorista terminó $29,925 y el billete se afianzó arriba de $ 30.

"El Central no manejó bien la información, anunciaron que sacaban la licitación y el mercado se puso nervioso. Para peor, todo el despiole de afuera hizo que acá el dólar no se acomodara nunca. La demanda fue constante", comentó Claudio García, operador y apoderado de Oubiña Cambios. En la misma, pero en off the récord, desde una mesa de dinero aseguraron: "Más que nada el dólar se movió por las noticias del Tesoro y del Central, independientemente del lío en los mercados emergentes. El arranque fue malo por afuera, el resto del despelote se gestó acá".

En terreno externo, la divisa estadounidense ganó fuerza. El euro cayó a u$s 1,365, mínimo en 13 meses, y las monedas emergentes, encabezadas por la lira turca, también cedieron ante el dólar. La moneda de Turquía llegó a tocar mínimos históricos de 7,24 por dólar, sin embargo, después de que el banco central del país prometió garantizar la liquidez en el sistema y anunció un recorte de los encajes bancarios, recortó la caída. Al cierre, quedó debajo de 7 unidades, un rojo de 10%.

En cuanto a los bonos, las tensiones en el mercado de cambios agravaron la performance de la renta fija. Al respecto, el Senior trader de Balanz, Martín Saud, señaló: "Los títulos vienen de varias ruedas negativas, todo esto lo empezó Turquía, pero se magnificó por problemas propios de Argentina. Y si el dólar no hubiera saltado los bonos no se habrían caído tanto. Hubo inversores que vendieron Bonar 24 para hacerse de dólares. Si el mercado hubiera operado más estable, esta venta no la tenías".

El resultado fue una suba del riesgo país de 6,9%, que lo dejó casi en 750 puntos, mientras que el seguro contra default de la deuda creció 7,7%.

Entre las acciones mostraron mayor debilidad las energéticas y financieras, gracias a que, como activos más líquidos, son los que se venden con mayor facilidad. "Los inversores internacionales están rematando indiscriminadamente posiciones en emergentes, ante crecientes preocupaciones respecto al ‘efecto contagio’, de Turquía", resumieron desde Estudio Ber.