"El angel" hace historia como uno de los mejores estrenos nacionales

Todo parece indicar que agosto terminará siendo un gran mes para el cine nacional luego de un primer semestre en baja.

Es que tras el excelente debut de "El amor menos pensado" la semana anterior (la vieron 22.922 personas en 288 salas), el jueves pasado las noticias fueron mejores con el estreno de "El ángel", gracias al cual asistieron a los cines de todo el país un total de 78.935 personas, mientras que el jueves pasado se habían cortado 58.000 tickets, por lo que el aumento intersemanal alcanzó hasta el 40%.

El estreno de la película inspirada en la vida del criminal Robledo Puch ya había hecho historia al lograr el mayor copiado para una película argentina en la historia, con 327 pantallas en su primer día en todo el país, que llegaron hasta casi 400 el fin de semana.

La película dirigida por Luis Ortega sumó 44.550 espectadores, convirtiéndose en el mejor debut nacional para una película no protagonizada por Adrián Suar, Ricardo Darín o Guillermo Francella desde "Gilda: no me arrepiento de este amor", en septiembre de 2016, según reporta la consultora especializada Ultracine.

Sumando todo el fin de semana "El ángel" llevó 325.693 espectadores a los cines de toda la Argentina, con un promedio de 829 personas por cada una de las 393 salas que informaron sus ventas.

De esta forma, el filme de Ortega se colocó en la séptima posición entre los estrenos nacionales más convocantes en el día de su lanzamiento, desde 1997, detrás de "Metegol" de José Luis Campanella), "El clan" con Guillermo Francella," Me casé con un boludo" con Adrián Suar y Valeria Bertucelli, "Relatos salvajes" dirigida por Damián Szifron, "Un cuento chino" también con Darín; y el documental "Boca Juniors 3D".

Por su parte, "El amor menos pensado" dirigida por Juan Vera, con Ricardo Darín y Mercedes Morán, bajó al segundo lugar con 143.434 personas y un acumulado de 425.788.

En el listado de las más vistas del fin de semana, más atrás aparecen "tanques" estadounidenses. En el tercero puesto quedó "Hotel Transylvania 3" que sigue vendiendo muy bien (ya tiene un acumulado desde su estreno de 2.329.520) y en cuarta posición la sexta parte de la saga de "Misión imposible" que llevó a los cines hasta el momento 348.122 espectadores.

Vale la pena mencionar además que "Reloca", la comedia protagonizada por Natalia Oreiro, aún permanece dentro del Top Ten de las más vistas. La vieron los últimos días 16.558 personas para una suma hasta el momento de 692.868 entradas.