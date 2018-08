Qué dicen los operadores luego de una jornada bursátil para el olvido

Otra jornada difícil para los mercados. Acciones a la baja que en su mayoría alcanzan mínimos del año a la vez que el dólar vuelve a ser protagonista, llevando a la divisa a máximos históricos. Los bonos se mantuvieron bajo presión en una nueva rueda para el olvido con pérdidas mayores al 5% y con el riesgo país y los seguros de default saltando hacia niveles superiores.

El Cronista reunió comentarios en off de operadores del mercado resaltando el nerviosismo de los clientes, la dificultades en el mercado accionario, la falta de fortaleza en el mercado de bonos y el impacto que tendrá en la industria de fondos las nuevas medidas del Banco Central sobre las Lebac.

Clientes en "modo pánico"

Desde una importante Alyc (los agentes autorizados a operar en los mercados) de la City porteña señalan que entre los clientes se nota un desconcierto y pánico generalizado.

“Tenemos clientes que han pasado de una postura cautelosa a conservadora y aun así el mercado los sigue castigado. Hay casos en los que en menos de tres meses han reacomodado su cartera ya tres veces pasando de una cartera neutral, a una conservadora. Tras las últimas novedades y volatilidad, estamos viendo una tercera ola de reacomodamiento de carteras que pasan de una cartera conservadora a una de modo pánico con un 100% en activos en dólares cortos y de liquidez, desarmado activos de renta variable y sin activos en moneda local”, mencionan.

Mirá también Las cinco causas de la caída de la lira turca La relación con Estados Unidos, la gestión del presidente Erdogan y su equipo y las tasas son algunas de las variables que, combinadas, pueden dar pistas sobre el trasfondo de la crisis en Ankara.

Además, desde la compañía afirman que, “no hay explicaciones que alcancen para tranquilizar a los clientes y hacerles entender que, más bien que vender, puede ser una oportunidad de compra”.

El fin de los fondos T+1

Con las novedades del BCRA sobre las Lebac, operadores del mercado ven con preocupación el futuro del segmento t+1 destinados a inversiones típicamente a Letras del Central.

Un importante operador de un fondo de inversión afirmaba que los fondos t+1 "se terminaron" y así va camino a tener fondos de money markets (t+0) y renta fija (t+2). Así, el mercado se simplifica muchísimo, para bien o para mal.

“Lo que estamos viendo con las Lebac -dice- es que ya no es el instrumento atractivo y de liquidez por excelencia que había ya que los bancos no te van a comprar ya que no pueden ensanchar el balance. Con lo cual la Lebac va a perder la liquidez que tenía y empuja a los fondos t+1 a desaparecer y que se concentre money market por un lado y renta fija en pesos más largo”

El operador afirma que esta medida significa un cambio abrupto importante y se da en un día en el cual no se pudo operar Lebac. “La liquidez que nos entró, no la pudimos operar. Fue un día muy difícil. Ahora bien, al mismo tiempo entiendo al Gobierno que quiere alargar los plazos en pesos. De todos modos, si reemplazan la Lebac por las Letes en plazos mismo plazo y misma cantidad, vamos a seguir con el mismo problema”.

Pensado hacia adelante, el especialista sostiene va a quedar más líquido el mercado de Letes, pero va a ser más pequeño que eld e Lebac. “Por eso ofrecen Nobac a un año. Aquel que quiera liquidez, tendrá que alargar plazo y si no, habrá que quedarse en Lebac que es un instrumento que va ir perdiendo atractivo”.

Problemas con el roll-over

En un informe enviado a sus clientes, los analistas de Grupo SBS señalan: "El paquete de medidas pareciera estar orientado a resolver la principal duda que surgió en los últimos días, luego de algunas licitaciones de Letes donde se vieron ciertas dificultades para lograr un roll-over mayor a la mitad de los vencimientos en moneda extranjera".

Por otro lado, desde la compañía también agregan que aún resta saber si la recompra de las Letras intransferibles del BCRA seguirá en pie, luego de que la prensa local reportara el fin de semana que esto sería puesto en pausa. "En caso de que esto cambie, el Gobierno podría usar los fondos obtenidos durante el proceso de desarme de Lebac para cubrir el déficit primario y dejar el financiamiento del Fondo Monetario Internacional para garantizar el pago de los vencimientos de deuda en moneda dura. Al mismo tiempo, la suba de tasas y la oferta de dólares del BCRA estarían orientadas a contener las mayores presiones que la expansión monetaria generaría sobre el mercado cambiario y la inflación".

“Dificil que suban las acciones si no se estabilizan los bonos”

Un portfolio manager de un importante fondo local señala que lo que vimos hoy en el mercado fue una continuidad de la crisis en Turquía que golpeó a discreción a las acciones y a los bonos.

Además, resaltó que “si los bonos en dólares no se recuperan, difícil que veamos una suba sostenida en las acciones".

"En el mercado accionario vimos volumen y muchas acciones rompieron mínimos. Tanto el Merval como el Merval en dólares están en niveles de piso de julio y habrá que ver si mañana rebota o sigue de largo”, añadió.

El portfolio manager sí consideró como positivo el anuncio de licitación de dólar y Lebac, al mediodía, luego del cual hubo un rebote en los bonos, principalmente el DICA.

Bonos: “Vimos venta generalizada de fondos en las ultimas 48hs”

Operadores de una mesa de renta fija de un banco local señalan preocupación sobre la renta fija argentina, aunque a la vez agregan que este escenario de baja de los bonos ha llevado a ventas masivas de títulos argentinos y si bien muchos fondos siguen muy comprados en bonos, se ha limpiado bastante la posición técnica en renta fija local.

“Hemos visto ventas masivas que han empujado a una excesiva disminución de la exposición a renta fija emergente y a Argentina puntualmente. El mercado se esta limpiando y pronto podríamos estar viendo una recuperación. Es muy prematuro pero al menos las ventas masivas deberían disminuir”, cierra el trader de la mesa de bonos.