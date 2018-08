Por qué la suspensión de la subasta de dólares del Tesoro no es la vuelta del cepo

La intranquilidad que genera la volatilidad en la cotización del dólar en la mayoría de los argentinos se convirtió hoy en angustia para muchos debido a la circulación, en las redes sociales, de versiones de referentes de la oposición que hablaban del regreso del cepo cambiario.

Alrededor de la una de la tarde, el Ministerio de Hacienda informó a través de un comunicado de prensa que había decidido "discontinuar las ventas de dólares diarias".

El texto enviado por la cartera que conduce Nicolás Dujovne decía lo siguiente: "El Ministerio de Hacienda informa que en consideración a la posición de liquidez en pesos que ha acumulado, ha instruido al Banco Central de la República Argentina a discontinuar las ventas de dólares diarias hasta que las necesidades de pesos lo requieran nuevamente".

Si bien lo escueto del comunicado se presta a confusión para las personas que no tienen conocimiento de qué significan las "ventas de dólares diarias", a lo que refería el Ministerio de Hacienda era a la suspensión de las subastas que el Banco Central realiza por orden de Hacienda en el mercado mayorista y no, como se intentó instalar desde algunos sectores, a eventuales restricciones en el mercado minorista.

Por qué no es un cepo

Para explicarlo de manera sencilla: lo que comunicó el Ministerio de Hacienda significa que no realizarán subastas diarias de dólares que el Banco Central dispone en el mercado mayorista, es decir, entre los grandes jugadores del mercado financiero (como los bancos, por ejemplo).

Esta decisión no implica cambios en el mercado minorista. Es decir: no afecta a la cantidad de dólares que puede comprar una persona a través de su banco o una casa de cambios.

La evolución de las subastas de dólares

La historia de las subastas en el mercado cambiario está relacionada con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El 20 junio ingresó el primer tramo de la asistencia financiera a la Argentina por un total de u$s 7500 millones y desde el Ministerio de Hacienda se anunció que el Central subastaría ese dinero para cambiar las expectativas respecto de la evolución del dólar.

Un día después, en un comunicado, la autoridad monetaria informó que "de acuerdo con lo solicitado por el Ministerio de Hacienda", se ejecutaría un programa de licitaciones diarias para adjudicar los dólares provenientes del "apoyo presupuestario del financiamiento provisto por el Fondo".

El cronograma original contemplaba la venta de u$s 100 millones diarios durante los siguientes 75 días hábiles. Sin embargo, aclaraba que "de ser necesario adecuar el cronograma por mayores necesidades estacionales de pesos, se anunciaría".

El 28 de junio, el Central debió subir la apuesta y subastó u$s 150 millones, es decir u$s 50 millones por encima de los u$s 100 que anunció que licitaría diariamente.

Lo mismo hizo al día siguiente. Fue luego del billete volviera a dispararse y ganar casi 70 centavos en dos ruedas.

El 1 de agosto, el Ministerio de Hacienda anunció que achicaría el monto subastado. Fue después de 28 subastas de u$s 100 millones. La decisión se dio a luego de que julio cerró como primer mes en el año con una baja en la cotización del dólar.

En aquella oportunidad basó también su decisión en "la posición de liquidez en pesos acumulada".

Primero redujo de u$s 100 millones de dólares a u$s 75 millones el monto por 3 días hábiles y luego a u$s 50 millones.

Cuando Hacienda informó la decisión de disminuir las cotizaciones diarias a comienzos de agosto, se generó un revuelo, debido a que el comunicado, también en ese momento, se prestaba a interpretaciones dudosas a aquellos que no tuvieran la información de contexto para interpretar qué decía.