Cómo será el programa de cancelación de Lebac anunciado por el Central

El Banco Central (BCRA) anunció este mediodía importantes cambios en su régimen de política monetaria. Uno de ellos es en la eliminación gradual del stock existente de Lebac (además de la suspensión de la subasta diaria de dólares y la suba de la tasa a 45%), con el objetivo de combatir la inflación, reducir las vulnerabilidades en el mercado cambiario, fomentar el desarrollo del sistema financiero y fortalecer nuestra economía.

La entidad bancaria informó que al culminar este proceso, el stock de instrumentos será “significativamente inferior al actual” y los únicos tenedores de estos instrumentos serán los bancos del sistema financiero local.

Actualmente el stock de Lebac asciende aproximadamente a 1 billón de pesos. La mitad de estos fondos se encuentran en poder de entidades bancarias y el resto en manos de entidades no bancarias como Fondos Comunes de Inversión (FCI), organismos públicos, empresas, individuos y no residentes.

Para Leonardo Svirsky, de Bullmarket Brokers, se trata de "una medida correcta que demoró mucho tiempo" que además es respaldada por el Fondo Monetario Internacional (FMI ).

Estas son las 5 medidas que anunció el Banco Central:

1. El monto a ofrecer en cada licitación de Lebac será menor al que vence y sólo podrá ser suscripto por entidades no bancarias. En la próxima licitación a realizarse el 14 de agosto de 2018, el BCRA ofrecerá un máximo de $ 230.000 millones de Lebac para ser suscriptas por participantes no bancarios contra un vencimiento estimado de $ 330.000 millones en manos de los mismos.

El monto ofrecido de Lebac se reducirá nuevamente en las licitaciones de septiembre, octubre y noviembre, y el BCRA estima que será eliminado durante el mes de diciembre, siempre que las condiciones de mercado lo permitan.

2. Para las entidades bancarias, el Banco Central sólo ofrecerá Notas del BCRA (Nobac) a 1 año de plazo y Letras de Liquidez (Leliq). Estas últimas pasarán a ser el principal instrumento de esterilización de la entidad monetaria.

3. Las entidades bancarias sólo podrán participar en las licitaciones primarias de Lebac por cuenta y orden de terceros no bancarios. Las entidades bancarias no podrán vender sus Lebac remanentes en el mercado secundario a entidades no bancarias.

4. El Ministerio de Hacienda anunciará un calendario de licitaciones regulares de Letras del Tesoro en pesos, que incorpore colocaciones en las fechas donde haya un vencimiento de Lebac. La primera licitación de Letras del Tesoro será el miércoles 15 de agosto de 2018.

Estos instrumentos servirán como alternativa de inversión en pesos. El Ministerio desarrollará un programa de creadores de mercado para darle liquidez a las Letras del Tesoro en el mercado secundario. Asimismo, más detalles sobre los distintos tipos de Letras serán oportunamente informados por el Ministerio de Hacienda.

5. El BCRA asegurará la disponibilidad de dólares para garantizar el buen funcionamiento del mercado de cambios, de ser necesario, a lo largo de esta operación mediante subastas diarias de dólares en los días subsiguientes.

Con esta medidas, explicó Svirsky, los bancos no van a poder comprar más Lebac para cartera propia, sino solo por cuenta y orden de terceros para entidades no bancarias y personas físicas. La idea -apuntó- es ir bajando ese stock mes a mes hasta liquidarlo por completo.