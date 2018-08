El Ministerio de Hacienda suspendió la subasta diaria de dólares

El Ministerio de Hacienda anunció hoy su decisión de suspender la subasta de dólares que realizaba a su cuenta y orden el Banco Central (BCRA).

"En consideración a la posición de liquidez en pesos acumulado, se instruyó al Banco Central de la República Argentina a discontinuar las ventas de dólares diarias hasta que las necesidades de pesos lo requieran nuevamente", señaló la cartera que dirige Nicolás Dujovne en un comunicado.

Hasta el pasado viernes, el Central licitó por cuenta y orden de Hacienda u$s 3400 millones.

En diálogo con El Cronista, "Fernando Camusso de Rafaela Capital opinó que "cada medida es un paliativo y como tal puede resultar un momento y luego caer por su propio peso".

"Acá no hay plan. Siempre prefiero que exista algún tipo de abastecimiento al mercado, pero está claro que nos llevan puesto siempre", analizó.

Al respecto, el analista financiero Christian Buteler consideró que "en este contexto no me parece una buena medida" y recordó que las dos bajas anteriores de monto subastado "fue en momentos de dólar bajo".

"La baja fue en un contexto totalmente distinto, en este contexto no me parece una gran medida. Supender las licitaciones es una muy mala medida. Me parece que en este momento deberían haber subido la oferta", analizó.

Consideró que las medidas del Gobierno "van a generar más incertidumbre".

Historia de una subasta

El 20 de junio pasado ingresó la mitad del primer tramo de financiamiento que el Fondo Monetario Internacional (FMI), dinero que se anunció sería destinado a ser subastados por el Central por fuera de la rueda cambiaria mayorista, con el fin de cambiar las expectativas de evolución del dólar.

Un día después, en un comunicado, la autoridad monetaria informó que "de acuerdo con lo solicitado por el Ministerio de Hacienda", se ejecutaría un programa de licitaciones diarias para adjudicar los dólares provenientes del "apoyo presupuestario del financiamiento provisto por el Fondo".

El cronograma original contemplaba la venta de u$s 100 millones diarios durante los siguientes 75 días hábiles.

Sin embargo, aclaraba que "de ser necesario adecuar el cronograma por mayores necesidades estacionales de pesos, se anunciaría".

El 28 de junio, el Central debió subir la apuesta y subastó u$s 150 millones, es decir u$s 50 millones por encima de los u$s 100 que anunció que licitará diariamente.

Lo mismo hizo al día siguiente. Fue luego del billete volviera a dispararse y ganar casi 70 centavos en dos ruedas.

El 1 de agosto, el Ministerio de Hacienda anunció que achicaría el monto subastado. Fue después de 28 subastas de u$s 100 millones. La decisión se dio luego de que julio cerró como primer mes en el año con una baja en la cotización del billete.

En aquella oportunidad basó también su decisión en "la posición de liquidez en pesos acumulada".

Primero redujo de u$s 100 millones de dólares a u$s 75 millones el monto por 3 días hábiles y luego a u$s 50 millones.