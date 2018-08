Pergolini admitió que Macri lo "decepcionó un poco"

El conductor Mario Pergolini aseguró que “hacía rato que no sentíamos tanto en la calle la falta de trabajo”. Advirtió además que ‘la economía está muy mal para todos‘ y admitió que el presidente Mauricio Macri lo “decepcionó".

Al analizar la gestión de Cambiemos y haciendo foco en la difícil situación económica que atraviesa la Argentina, Pergolini en diálogo con el programa La Cornisa, admitió anoche que Macri lo decepcionó “un poco”.

“Cuando uno ve las cosas que han sucedido de la forma a veces infantiles en que han sucedido, haber sido durante tantos años desde el otro lado de la política y entender cómo se manejan los mercados y los miles que son y falta de nación que tienen, por qué confía en los mercados”, se preguntó el conductor radial y televisivo.

En este sentido, dijo que “es ridículo decir: ’A mí no me va a pasar’. Lo hace pecar un poco de creerse más de lo que era o no entender cómo es la cosa pública”, agregó refiriéndose a al Presidente.

Además, sostuvo: “Espero que (Macri) lo esté haciendo con decencia. No creo que sea un grupo de gente planificando el gran robo”.

No obstante dijo que “hacía rato que no sentíamos tanto en la calle la falta de trabajo, la economía está muy mal para todos. A lo mejor tendrían que haber sido menos pedantes. No decir: ’Tengo el mejor equipo’. Ya está, tres años. Ya no es herencia, la herencia pudo haber sido una mierda. Ahí es donde creo que fallan. Parece que no hay nada que los movilice”, criticó.