La lira turca achica su desplome tras anuncio de inyección de liquidez

“El Banco Central vigilará de cerca la profundidad del mercado y la formación de precios y tomará todas las medidas necesarias para mantener la estabilidad financiera si lo considera necesario”, así lo anunció la institución, y sus primeras acciones comienzan a mostrar sus frutos. De esta forma, la moneda se recuperaba hoy desde un mínimo histórico de 7,24 por dólar, cuando se fortalecía a 6,4 por dólar antes de volver a debilitarse a 6,9.

En un comunicado, el TCMB ha indicado que reduce los límites de reservas de divisas permitidas a los bancos turcos para así retirar liras del mercado. En concreto, el Banco de Turquía redujo en 250 puntos básicos las ratios de reservas obligatorias para todos los tramos de vencimiento, mientras que rebajó en 400 puntos básicos las ratio de reserva exigidos para los pasivos en divisas no core. “Con esta revisión, se inyectarán al sistema financiero aproximadamente 10.000 millones de liras (u$s 6.000 millones) y u$s 3.000 millones estadounidenses en liquidez equivalente al oro”, señaló la entidad.

La lira turca se recuperaba hoy desde un mínimo histórico de 7,24 unidades por dólar, luego de que el banco central turco se comprometió a entregar liquidez y reducir los requisitos de reservas para los bancos locales, aunque la crisis en torno a la moneda continuaba sacudiendo los mercados globales.

La lira ha perdido más de 40% frente al dólar este año, en gran medida por las preocupaciones sobre la influencia del presidente Tayyip Erdogan en la economía, sus repetidos llamados a bajar las tasas de interés y el empeoramiento de las relaciones con Estados Unidos.

El anuncio se produjo después de que el ministro de Finanzas, Berat Albayrak, dijera que las autoridades empezarían a aplicar un plan de acción económica hoy, tras el desplome de la lira del viernes que alcanzó el 14% de derrumbe, y que se ha propagado a los mercados internacionales.

La entidad monetaria dijo que reducía el coeficiente de reservas obligatorias de liras, un colchón de efectivo que mantienen los bancos, en 250 puntos básicos para todos los vencimientos y bajó los coeficientes de reserva para pasivos cambiarios en 400 puntos básicos para vencimientos de hasta tres años.

La imparable caída de la lira se convirtió en una crisis el viernes pasado. Llegó a caer un 18%, contagiando a los mercados de EE.UU., Europa, y dentro de los emergentes, al más frágil, la Argentina, con los inversores preocupados por la exposición de los bancos a Turquía.

La nueva caída de la lira ayer por la noche afectó a las acciones asiáticas, debilitó al rand sudafricano e impulsó la demanda en los mercados mundiales de monedas consideradas seguras, como el dólar estadounidense, el franco suizo y el yen.

En opinión de los analistas, el desplome de la lira se debe en parte a las tensiones diplomáticas con Estados Unidos. Washington exige a Ankara la liberación del clérigo protestante Andrew Brunson, detenido en Turquía desde hace dos años bajo acusaciones de terrorismo. El pasado viernes, el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, anunció una duplicación de los aranceles al acero y aluminio de Turquía, hasta el 50% y 20%, respectivamente. A todo esto hay que sumarle las preocupaciones sobre la influencia del presidente Recep Tayyip Erdogan sobre la economía.

Pese al inicio de la recuperación de la moneda, la situación sigue sin ser la deseada. Ante este panorama, el Gobierno turco investiga a 346 cuentas de redes sociales por publicar mensajes que supuestamente provocan una percepción negativa de la economía. La nota publicada por el ministerio de Interior precisa que las publicaciones investigadas “causaron el aumento de los tipos de cambio” entre el 7 de agosto y hoy.