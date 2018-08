Destacados

ProcedimientoLa RG. 4280 reglamenta aspectos del domicilio fiscal electrónico obligatorio en lo que respecta a su constitución, implementación, efectos y excepciones; dejando sin efecto lo previsto en el Título V de la RG. 2.109, Mantiene el carácter obligatorio de constituirlo, fijando que los sujetos con CUIT deberán registrar su constitución como requisito previo a darse de alta en los impuestos y/o regímenes correspondientes. Los sujetos que no lo hayan constituido deberán cumplirlo hasta el día 30.11.18, Vigencia 01.08.18.

Ganancias

La RG. 4286 modifica la RG. 4003 como consecuencia de que la La Ley 27.160 (Régimen de Asignaciones Familiares), reguló que un mismo titular no podrá recibir prestaciones del citado régimen y a la vez aplicar la deducción especial por hijo o cónyuge de la Ley de IG, y a su vez el Título I de la Ley N° 27.346 introdujo cambios al art. 23 de la citada ley. A tal efecto esta nueva resolución sustituye el punto 3, inc. a), del Art. 11, fijando que "el detalle de las personas a su cargo, indicando -cuando corresponda- que por ellas no percibe prestaciones del Régimen de Asignaciones Familiares.; y estableciendo que respecto de la deducción que se tendrán en cuenta diferentes consideraciones,

La RG. 4287 modifica la RG.4249 que fijó la forma, plazo y demás condiciones a observar por los sujetos que opten por revaluar impositivamente sus bienes, a efectos de su registración y de la liquidación e ingreso del impuesto especial, a fin de adecuar las fechas de vencimiento para el ejercicio de la opción de revalúo

Sociedad de Garantía Recíproca

Asignaciones Familiares

El Decreto 699 dicta una nueva reglamentación de la Ley Nº 24.467, que delimita los alcances de citada ley y establece los criterios que regirán para su interpretación. El decreto establece definiciones sobre sujetos garantizables, límites operativos de la emisión de cada garantía, relaciones entre operaciones de socios partícipes y protectores y otros temas como el régimen sancionatorio; capital social, régimen informativo, que incluya normas de registración contable e información sobre avales otorgados, estado de cumplimiento, contragarantías y controlará el cumplimiento de los requisitos para su funcionamiento.El Decreto 702, establece los límites mínimo y máximo de ingresos aplicables a los beneficiarios; de ingresos para el cálculo del ingreso familiar no resultan aplicables para la determinación del valor de la Asignación por Maternidad correspondiente a la trabajadora y el límite mínimo de ingresos previsto en aplicable a los beneficiarios de la Prestación por Desempleo. Asimismo, establece los topes, rangos, montos y zonas diferenciales de las asignaciones familiares contempladas en la ley N° 24.714.