Ciudad amplía el Presupuesto y toma deuda

El Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, solicitó a la Legislatura permiso para ampliar gastos del presupuesto 2018, por más de $ 23.500 millones, y colocar deuda por u$s 305 millones.

El 3 de agosto, Larreta pidió un aumento de partidas por $ 23.500 millones, de las cuales $ 6.127,7 millones (26%) será para pagar sueldos; $ 4.774,2 millones (20%) para intereses y gastos de la deuda pública, y otros $ 3.648 millones (15%) para bienes de uso. Además, $ 432 millones (1,8%) proveerán a comedores escolares de lácteos y otros alimentos.

En otro orden, el 27 de julio Larreta solicitó que se le permita tomar deuda por u$s 105 millones para "obras de remodelación de la línea D de Subte", u$s 100 millones para proyectos en las villas, y otros u$s 100 millones para la elevación de las vías del FFCC San Martín y del FFCC Mittre.

Pese a defender la salud de las cuentas públicas y asegurar el créditos suficiente para obras, el contexto de retracción económica y ralentización de transferencias de la Nación hicieron cambiar de parecer al Ejecutivo. El jueves serán sometidos a votación en sesión.