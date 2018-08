Blanco: "Se ha resentido el clima de inversión"

El coordinador del Foro de Convergencia Empresarial, Miguel Blanco, admitió ayer que "se ha resentido el clima de inversión" por la causa judicial de los cuadernos de la corrupción K y afirmó que entre las repercusiones de ese escándalo, la sequía y la suba de tasas, entre otros factores, se conformó "una tormenta perfecta".

Blanco sostuvo que "hacía años" en el sector empresario se hablaba de casos de corrupción en la obra pública pero aclaró que sólo tuvo referencias directas "por denuncias de (Elisa) Carrió, (Margarita) Stolbizer o (el abogado Ricardo) Monner Sans", y que en el Foro "nunca se hablaba de casos particulares sino de temáticas generales".

Además, en declaraciones al programa Toma y Daca, por radio Cooperativa (AM 770), Blanco dijo esperar que las repercusiones del caso no ocasionen el freno de la obra pública: "espero que las obras no se detengan porque son muy grandes y tienen mucho impacto en el empleo", amplió.

De paso, el dirigente empresario dijo que van a "conversar internamente según lo que decida la Justicia" sobre la continuidad en el Foro de la Cámara de la Construcción, eje de los presuntos retornos.