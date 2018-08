Cuadernos K: Cristina regresa hoy a Comodoro Py y recusará a Bonadio

La ex presidenta se presentará hoy en el juzgado de Bonadio, pero pidió a la militancia que no se movilice

Por sexta vez, Cristina Fernández de Kirchner visitará Comodoro Py desde que dejó la Presidencia. Como la primera vez por la causa de "dólar futuro", en abril de 2016, la senadora de Unidad Ciudadana volverá al cuarto piso de Tribunales a las oficinas del juez federal Claudio Bonadio. Esta vez, por la investigación de los "Cuadernos K", que a través de las anotaciones del ex chofer del detenido Roberto Baratta, Oscar Centeno, destapó un escándalo por sospechas de un sistema de coimas en la obra pública, y que ya dejó a una docena de ex funcionarios y empresarios detenidos.

También, como en anteriores oportunidades, la ex Presidenta presentará un escrito, en el que negará las acusaciones, principalmente la de ser la jefa de una asociación ilícita. Además, trascendió que la estrategia de su abogado defensor Carlos Beraldi, consistirá en volver a recusar a Bonadio, como ella ya lo hizo por "enemistad manifiesta" en otras causas, como en Los Sauces y en el supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA, y como también ya lo intentó su ex secretario General de la Presidencia, Oscar Parrilli, en esta misma investigación.

Ahora bien, a diferencia de su visita de 2016, por pedido expreso de Cristina Kirchner, no habrá hoy militancia movilizada para convertir la indagatoria en un acto político. "Mañana lunes (por hoy) voy a presentarme en Comodoro Py, como lo hice ante cada requerimiento judicial. A lxs compañerxs que querían movilizarse para acompañarme, les pido por favor que no lo hagan", escribió. Y, en otro tuit, agregó: "Pongamos todo nuestro esfuerzo y energía en acompañar y ayudar a aquellxs que la están pasando muy, pero muy mal, en esta verdadera catástrofe económica y social que es el gobierno de Mauricio Macri".

Tal como publicó ayer el diario Perfil, la defensa de la ex mandataria está por estas horas detrás de un fallo de la justicia ordinaria de San Martín en la que se declaró "insano" al ex remisero Centeno, cuyos ocho cuadernos revelados por el diario La Nación, desataron el nuevo raid judicial en su contra. Fue en una causa en la que ex chofer de Baratta buscó revertir su baja militar. No obstante, más allá de la estrategia de desestimar sus anotaciones, cada día se suma un nuevo empresario "arrepentido" que valida lo que escribió el ex remisero del número dos de Julio De Vido en el ministerio de Planificación.

En el prólogo del debate en el Senado para habilitar los allanamientos pedidos por Bonadio en inmuebles de la ex Jefa de Estado (ver Página 9), el kirchnerismo no se llamó a silencio. Como estaba previsto desde antes del escándalo de los cuadernos, se realizó el sábado un plenario de la militancia K en Ensenada. El diputado Máximo Kirchner fue el principal orador del acto, en el que aprovechó para ligar al gobierno de Cambiemos con la nueva avanzada judicial contra su madre. Sin nombrar ninguna causa particular pero en medio de la polémica por las anotaciones de Centeno. "(Mauricio) Macri no va a modificar la realidad con perseguir. Podrá hacer con nosotros lo que quiera y vemos que hace lo que quiere. Jueces con 70 causas en contra, para mantenerse, obedecen al Presidente: el Emperador dice Cristina y ahí sale corriendo el partido judicial", reprochó.