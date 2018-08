Pinti: “Macri está más desorientado que Adán en el Día de la Madre"

El popular cómico argentino Enrique Pinti criticó con dureza al presidente Mauricio Macri al enfatizar que "está más desorientado que Adán en el Día de la Madre".

"Mauricio Macri está más desorientado que Adán en el Día de la Madre. Hay gente que dice que no está desorientado, que es un plan que tiene para matar a la Argentina... ", expresó Pinto, en diálogo con La Nación, al ser consultado sobre qué pensaba del jefe de Estado.

"La misma historia de toda la vida, que siempre pensamos que Cristina, o Macri o Carlos Menem o quien corno sea, tiene una idea diabólica para destruirnos. ¡No! Yo no soy tan paranoico. No creo que tengan la idea de destruir, porque ellos viven en el mismo país. Creo que no es apto para una función tan importante como la presidencia de una República”, fustigó.

En esa misma línea diferenció que “ser empresario no es exactamente igual que ser presidente”. “No es lo mismo ser jefe de Gobierno de una ciudad, por más grande que sea, que estar al frente de un país tan multicultural y multicolor como la Argentina. Y un club de fútbol, por más importante que sea, tampoco es la República Argentina. Él tiene condiciones para esas cosas, no para dirigir un país”, insistió.

Durante la entrevista el cómico se refirió también al escándalo de los cuadernos que supuestamente revelan el recorrido de coimas por la obra pública durante la gestión kirchnerista.

"Decí que yo tengo humor, entonces veo el lado patético y ridículo. Que después de tanta historia se haya descubierto todo por una señora quería hacerle un juicio al marido porque la acusó de extorsionadora... Y, entonces, que de un problema doméstico se haya descubierto una trama que todos sospechaban... ¡Cuadernos escritos a mano, como yo escribo, porque no tengo computadora ni tengo nada! Si a mí un día me pescan los cuadernos, que Dios me guarde y me libre. A veces, mientras escribía en mi cuaderno me veía como un pobre dinosaurio, pero había otro más dinosaurio que yo... Que en la época de las comunicaciones todo se descubra por una serie de cuadernos Gloria, nos pinta de cuerpo entero. Este es un país de sainete", describió.

"El sentido del humor no lo voy a perder nunca, porque es una manera de vivir" rong>

Asimismo, también se refirió a la expresidenta: “Cristina Fernández sí tiene condiciones para dirigir un país, pero tiene un pedo en la cabeza terrorífico. La gestión sí la maneja mucho mejor, ahora, ¿qué gestiona? Pensábamos que los bolsos que le gustaban eran los Vuitton, pero parece que le gustaban, también, otro tipo de bolsos. Sí tiene, también, condiciones estratégicas. Es política, y eso es evidente".

Por otro lado, se refirió a cómo cree que el poder modifica a las personas: “Algo debe tener. Cuando uno se siente poderoso, se siente más seguro. Hay muchas inseguridades que se te van cuando vos creés que tenés poder. Yo me pregunto siempre qué tiene el sillón de Rivadavia, porque el poder les da una vejez... Macri parece José de San Martín en Bulogne Sur Mer después de dos años de gobierno”.

“A Cristina el bótox se le reventó por todos lados y ya es un búho. Néstor Kirchner murió y Carlos Menem es una marioneta. Ahora, si cualquiera de ellos, desde la tumba, desde el Congreso o desde donde sea, escucha 'Casa de Gobierno', grita '¡Voy!'. Se le ordenan todos los patitos y van. Hay algo en ese sillón. Como se sientan ahí, debe haber algún juguetito erótico... Todos se quieren quedar. Los juzgan, van presos, los arrastran por el fango, les dicen de todo, y sin embargo, quieren estar. El poder debe tener algo que yo no he podido captar, porque si a mí me dicen que tengo la posibilidad de tener poder, yo salgo corriendo”, sostuvo.

Asimismo, también describió sobre cómo sería para él “la Argentina ideal”: "Cada uno tiene una Argentina ideal totalmente distinta. Sin embargo, en general, si dejamos tonterías ideológicas de lado, creo que todos tenemos la idea de que sea un país confiable, previsible, apacible y, sobre todo, y donde estén cubiertas sin necesidad de proselitismo la educación, la salud y la seguridad. Esas tres cosas juntas hacen que la corrupción exista en menor grado", indicó.

"El sentido del humor no lo voy a perder nunca, porque es una manera de vivir. Y esa manera de vivir uno la desarrolla en los peores momentos. Hubo gente que en plena Segunda Guerra Mundial tuvo sentido del humor, rodeada de países tomados, quilombos, despelotes, horrores y muertes. Era una manera de sobrevivir", completó.