El Gobierno retoma los timbreos en medio del escándalo por los cuadernos

Funcionarios de distintas áreas del Gobierno retoman las recorridas por distintas partes del país. Conocidos como “timbreos”, esta metodología fue utilizada en las anteriores elecciones a Presidente y en las últimas legislativas. En este caso, pese a no ser año electoral, los funcionarios realizan las caminatas en medio del escándalo por los cuadernos K.

El último timbreo fue hace apenas doce días, con la gobernadora María Eugenia Vidal y el jefe de Gabinete, Marcos Peña.

El 28 de julio, el Presidente no timbreó: estaba en Sudáfrica, en el encuentro de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica).

A diferencia del último timbreo, cuando la agenda central pasaba por la caída de la actividad económica, esta vez esperan que la recorrida se centre "en el caso de los Cuadernos K".

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, habló en la semana sobre presuntos casos de corrupción que impactan en la opinión pública y afirmó: "No somos todos los mismos".

Vidal se expresó sobre los aportes que suelen recibir dirigentes políticos para llevar adelante sus campaña y procuró diferenciarse al gobierno anterior, en especial, de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

"Yo no soy Cristina (Kirchner), no soy una abogada exitosa, nunca tuve una denuncia por corrupción, puedo mostrar el resumen de mi tarjeta de crédito, a dónde me voy de vacaciones, no tengo nada que esconder", dijo la funcionaria en declaraciones a radio Mitre. "No somos todos los mismos. No soy igual de los que se robaron la plata de las rutas, los hospitales y las escuelas de la provincia de Buenos Aires", insistió Vidal durante la entrevista.