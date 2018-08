López ratificó que el dinero no era suyo y que lo "usaron como parte de una maniobra distractiva"

El exsecretario de Obras Públicas del kirchnerismo, José López, aseguró hoy que el dinero que contenían los bolsos que llevó a un convento en General Rodríguez pertenecía a "personas vinculadas a la política" y que fue usado como "chivo expiatorio".

"Me usaron como chivo expiatorio, como una maniobra distractiva para poner la atención pública en otro lugar, agregando además ridiculeces inexplicables y que yo no tuve otra alternativa que obedecer", aseguró el exfuncionario en su declaración ante los jueces.

Y añadió: "Cuando antes señalé que es dinero de la política es porque así me lo indicaron pero en realidad lo que quise referenciar es que ese dinero era de personas vinculadas a la política de las cuales no puedo hablar. No es una persona sino varias y yo mismo no sé bien quiénes son todos ni quiero saberlo".

Al declarar en el juicio oral que se le sigue por presunto enriquecimiento ilícito, López dijo que el traslado de los bolsos fue parte de una "diligencia" que le encomendaron y que entendió que, una vez dejados allí, "se los iba a ir retirando para darle otro destino".

"Mi intervención en el traslado al convento fue forzada y el evidente interés de que me ocupara yo de ese tema era de que ellos se sentían seguidos u observados y por lo tanto me expusieron a mí para no quedar expuestos ellos", afirmó.

López también contó que no llegó solo al lugar y que se arrepentía de haber accedido.

"Al día de hoy de lo que me arrepiento es de no haber tenido la claridad y al fortaleza suficiente para haber resistido las presiones e intimidaciones que padecí porque en todo caso hubiese sufrido yo las peores consecuencias y no el resto de mi familia", afirmó.

Y continuó: "Al lugar no llegué solo, me escoltaron tres personas, una en una moto y dos en un auto. Cuando digo que me escoltaron no digo que eran simples acompañantes, digo que son las personas que me entregaron el dinero que debía trasladar y me siguieron por todo el camino a modo de control".

El exfuncionario recordó: "A mediados del año 2016 estando en Montevideo, Uruguay, para las sesiones de parlamentarios del Mercosur, un parlamentario me dijo 'a vos, a mí, a Rossi y a otro parlamentario más nos están investigando', esto me dijeron fuentes allegada a la SIDE, a los servicios".

López acotó que, en ese momento, notó interferencias en sus comunicaciones telefónicas y que también eran observados sus correos electrónicos.

Sin embargo, se negó a contestar más preguntas o dar más precisiones y también rechazó la posibilidad de recibir custodia adicional.

"Voy a declarar porque quiero que se demuestre que no me enriquecí ilícitamente en la función pública ni yo, ni mi esposa, ni ningún miembro de la familia en los doce años y medio que estuve al frente de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación", dijo López.

Y negó, en el final, que "Galera o Gutiérrez fueran testaferros o prestanombres suyos" o "beneficiados por obras a través de la Secretaría que encabezaba".