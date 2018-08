El tuit de Trump que está licuando tu sueldo

La simplificaciones son odiosas, como las comparaciones, pero el presidente de los Estados Unidos Donald Trump a veces regala oportunidades demasiado tentadoras como para dejarlas escapar.

Hoy volvió a hacerlo en su sala de juegos favorita, la red social Twitter, a la que eligió una vez más para anunciar una medida del gobierno estadounidense que tiene su efecto directo en los mercados globales, más específicamente en los de monedas, con un golpazo a la ya muy vapuleada lira turca. A nivel local, eso ayudó a que el dólar mayorista en la Argentina arrancara la rueda con un salto de casi 90 centavos.

A través de un tuit publicado a las 9.47 de la mañana (hora argentina), Trump anunció que duplicará las tarifas que impone su país a las importaciones de acero y aluminio provenientes de Turquía.

I have just authorized a doubling of Tariffs on Steel and Aluminum with respect to Turkey as their currency, the Turkish Lira, slides rapidly downward against our very strong Dollar! Aluminum will now be 20% and Steel 50%. Our relations with Turkey are not good at this time!