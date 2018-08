UIF pide investigar a CFK por enriquecimiento

A raíz de las declaraciones del ex magistrado federal Norberto Oyarbide, la Unidad de Información Financiera (UIF) pidió este jueves que se reabra la investigación que la Justicia le seguía a la ex presidenta y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner por presunto enriquecimiento ilícito durante su mandato.

El organismo, a cargo de Mariano Federici, tomó esta decisión luego de que Oyarbide se presentara en los tribunales de Comodoro Py para labrar una denuncia sobre supuestas presiones que recibió durante el gobierno kirchnerista para que torciera su veredicto en la causa por presunto incremento patrimonial injustificado del matrimonio Kirchner, al que finalmente sobreseyó en 2010.

Tras prestar declaración, Oyarbide se detuvo para conversar con la prensa y en ese contexto admitió sugestiones del entorno de la ex mandataria. Identificó al ex auditor general Javier Fernández, conocido operador judicial del kirchnerismo, y al ex espía Antonio "Jaime" Stiuso. "Ellos eran empleados de una persona que era sí de quien emanaban todas las responsabilidades y es la persona que falleció, el esposo de la Presidenta (sic)", dijo Oyarbide ante las cámaras.

"Yo sobreseí en base a todo lo que me dijeron. Había que hacerlo. Y así fue que transcurrió. Esa era la pura verdad. Fue el mismo fin de semana que él se murió, ¡mirá qué desgracia!", completó el ex magistrado, que se retiró cuando el macrismo evaluaba llevarlo a juicio político.

Según la investigación de la Fiscalía, hasta 2010, el matrimonio presidencial había incrementado su patrimonio un 572% desde su arribo a la Casa Rosada, en mayo de 2003.