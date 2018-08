Cuadernos K: Abal Medina admitió la existencia de aportes ilegales

De manera sorpresiva, ya que se esperaba que lo hiciera por escrito, el ex jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina prestó declaración indagatoria ayer en el juzgado de Claudio Bonadio, confirmó la existencia de aportes de empresarios para la campaña electoral 2013 y señaló que quien lo recolectaba era el entonces secretario Roberto Baratta, aunque sostuvo que siempre entendió que "dichos aportes de privados eran voluntarios y de ninguna manera exigidos bajo coerción".

"Siempre entendí que dichos aportes de privados eran voluntarios y de ninguna manera exigidos bajo coerción", para apoyar la campaña electoral que se estaba desarrollando, indicó Abal Medina al negar las acusaciones que se le formulan en el marco de la causa sobre coimas que investigan el juez Claudio Bonadio y fiscal Carlos Stornelli. Al declarar en Comodoro Py ante el juez, quien fuera jefe de ministros de 2011 a 2013, también dijo que desconocía quiénes eran los aportantes y negó cualquier vinculo con ellos.

Abal Medina, además, especificó que las anotaciones de Centeno que hacen referencia a su persona "coinciden solamente con los tres meses" en los que participó de la campaña electoral en 2013 y que no hay ninguna otra referencia a su persona "fuera del espacio de tiempo de la campaña legislativa".

El ex jefe de Gabinete, hombre de línea directa con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, reconoció como una "informalidad" la situación, dijo que nada le hizo dudar de la procedencia del dinero y la legalidad del mismo. También dijo que nunca le informaron cuánto dinero se enviaría a cada provincia para solventar la campaña electoral.

Abal Medina, quien también fue senador, involucró al fallecido Juan Carlos Mazzón en el manejo de esos fondos, que entregaba Baratta. El funcionario resaltó la experiencia de Mazzón en las campañas electorales del justicialismo.

Abal Medina, así, se convirtió en el primer ex funcionario de primera línea de un gabinete kirchnerista, que admitió la existencia de aportes a la campaña de las legislativas de 2013, y que reconoció a Baratta como el "recaudador", en línea con lo expresado en los cuadernos de Oscar Centeno, el ex chofer de quien fuera funcionario de Planificación. Hasta la declaración de Abal Medina, sólo Germán Novello, ex Planificación, había admitido la recepción de dinero.

En el kirchnerismo hubo sorpresa ante los dichos de Abal Medina. Y también, críticas, como las que lanzó el también ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández. "Si Abal Medina reconoce haber recibido dinero en negro para la campaña, inexorablemente se confiesa autor del delito de lavado de dinero, a poco que utilizó esos ingresos en la campaña", publicó en Twitter. Cristina, cabe recordar, declarará el lunes ante Bonadio.

Otro de los que declaró ayer fue el empresario y ex titular de la UIA, Juan Carlos Lascurain, quien negó los cargos y tuvo una tumultuosa salida de Comodoro Py, con piñas incluidas a un camarógrafo que realizaba la cobertura del día.