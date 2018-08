Germán Fermo: "Wall Street ve a las Lebac como el talón de Aquiles de la Argentina"

En el escenario de crisis financiera en que ha estado transitando la economía Argentina en los últimos meses quizá una de las figuras a nivel de opinión económica que más exposición ha tenido ha sido Germán Fermo, Phd en Economía de UCLA y Director del MBA de UCEMA. Siempre con un perfil crítico sobre la actualidad y en dialogo con El Cronista hace un análisis de la actualidad macro local y resalta que "está bien que, por la coyuntura, el Banco Central (BCRA) esté liderado por gente de mercado".

- Para medir con un valor el nivel de gravedad actual de la macroeconómica, ¿del 1 al 10, que tan grave estamos?

- Hoy en día la economía argentina esta grave. Siendo 10 el más severo, diría que el nivel de gravedad es 8. Una cosa es enfrentar meses y años complicados como los que seguramente vayamos a enfrentar, y otra distinta es pensar que estamos yendo al caos o un Armagedón mañana...

- Es decir, un 2001...

- Claro. No creo que vayamos a un 2001. Las condiciones no están dadas, más aun con el apoyo de 50.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. Aun así muchos hay una cierta percepción sobre tal situación. Hay que recordar que esta es una economía en la que hace décadas que tiene problemas estructurales que estrangulan a la sociedad.

Creo que hasta tanto la ciudadanía argentina no se convenza que tal problema debe resolverse cuanto antes, seguramente vamos a seguir arrapados en esta coyuntura. De caras a las elecciones presidenciales de 2019, me imagino una economía no caótica y en la que entra en un sendero de mediocridad asistida, es decir, una economía que va a estar permanentemente necesidad de asistencia financiera.

Los próximos 2 años están más o menos encuadrados con el préstamo del FMI. Es una economía que no tiene capacidad de crecer sostenidamente.

- Más aun con una política fiscal y monetaria contractiva como la que estamos viendo…

- Para las elecciones presidenciales quedan 15 meses. Me gusta partir ese periodo en dos. Los primeros 7 meses y medio, hasta marzo de 2019. Este primer ciclo va a ser muy duro. Veremos una economía recesiva con tendencia al desempleo, muy inflacionaria y con elevada presión cambiaria. No veo nada bueno a nivel económico en ese primer periodo de acá a las elecciones presidenciales.

Me imagino que luego, en los segundos 7 meses y medio y con la ayuda del FMI, el Gobierno apostará a un rebote, con un shock de consumo fuerte que les permita a los argentinos olvidar al menos parcialmente esos 7 meses iniciales y con eso buscara ganar las elecciones. Mi escenario base, es que Cambiemos gana las elecciones presidenciales.

- Dado el fuerte ajuste de los bonos y acciones y, viendo la dinámica macroeconómica de los ultimo meses, ¿creés que los activos están bien valuados en estos niveles?, ¿ves una oportunidad de compra a estos valores?

- Tengo la sensación que las acciones y bonos capturaron un escenario de cuasi tragedia para la economía argentina. Creo que estamos mal pero no trágicos por lo tanto, el solo tránsito del escenario “armagedónico” a uno de crisis o de mediocridad asistida es una buena noticia.

Creo que, cuando el Gobierno resuelva el tema Lebac, veremos una recuperación de los activos. Y como creo que el Gobierno va a solucionar el problema con las Lebac y por ello también estoy esperando una recuperación de los bonos argentinos.

Ahora bien, la pregunta es, cuánto puede ser dicha recuperación. Una cosa es la Argentina de enero, que era una Argentina en mínimos de riesgo país y se preservaba el enorme stock de confianza que tenía el Gobierno de Mauricio Macri y otra es la de hoy.

El riesgo país ha generado dos fuertes saltos en estos meses. El primero fue de enero abril y luego desde abril en adelante, con la corrida cambiaria. Con lo cual, cuando hablo de recuperación no pienso que podamos volver a niveles de enero pasado pero sí que podamos ver un regreso a los niveles de abril.

En este sentido, la parte larga de la curva ofrece un potencial del 15% en términos de retorno-precio y el Bonar 24 hasta un 8% de retorno precio. Veo mucho valor en esa curva y argentina tiene que abrir la puerta para que eso ocurra y sobre esto, creo que la clave está en las Lebac.

- Para aquel que quiere apostar a una recuperación pero de manera cautelosa, ¿qué oportunidades ves?

- Veo valor en un bono como el Bonar 20 o eventualmente una Lete. Con un poco más arriesgado sería un Bonar 24 que tiene una duration de 2,7. Para una ficha un poco más picante, veo al Bonar 2026 como una buena apuesta ya que fue muy castigado y tiene una duration media, de 6 años. Creo que este bono tiene una capacidad de recuperación considerable y es una duration media dentro de la curva, considerando que el centenario tiene una duration de casi 13 y tendrías una capacidad de recuperación formidable.

- Porque el riesgo Lebac es el más preocupante.

- Este escenario de crisis se inicia con el impuesto a la renta financiera y dentro del cual, lamentablemente el principal responsable fue el BCRA. El BCRA nos empezó a volver a todos locos con sus intervenciones de las cuales no se entendía, cómo ni cuándo ni para que se hacía. En el medio llevó al nivel de tasas a valores estrepitosos. De golpe quedamos atrapados en una crisis cambiaria entre mayo y junio.

Tengo la sensación de que Wall Street ve a las Lebac como el talón de Aquiles de todo este equilibrio. Veo al actual nivel de tasas de 45% de corto plazo como un valor insostenible. Existe la permanente amenaza de que si se baja la tasa, se vuelve a despertar el dólar que puede llevar a la divisa a niveles superiores.

Si hay casi mil millones de pesos de Lebac, de alguna forma tienen que liquidar el stock de Lebac con algún “Swap voluntario” a tres años sobre la tenencia de Lebac en poder de bancos públicos y privados. Creo que es momento de que el Gobierno asuma algún costo político sobre esta crisis. Si no lo hacen, tengo la sensación de que el mercado de cambio puede volverse a tornar ansioso.

- Cambio en el medio el equipo económico…

- Me da tranquilidad que Caputo es un tipo de cambio. Y el vice, Cañonero también. Creo que hacen una buena dupla para las circunstancias que estamos viendo. Entienden que el mercado les dio la complacencia de credibilidad de corto plazo pero si no hay una decisión directa sobre las Lebac, creo que se equivocan. Quiero creer que antes de diciembre vamos a ver alguna definición importante de Lebac.

Está bien que, por la coyuntura, el BCRA este liderado por gente de mercado. Y tanto Caputo como Cañonero lo son. Hay que entender que tuvimos un ataque del mercado y qué mejor que el presidente del BCRA tenga 30 años de trading y que entiende que significa estos escenarios. Ojalá que tengan los grados de libertad para poder implementar ese swap. Una vez que lo tengamos, se va a abrir una oportunidad para bonos cortos y medios.

- No crees entonces que vayamos a ver las tasas de Lebac bajando drásticamente...

- No creo que bajen drásticamente. Si el mercado amaga permanentemente en que si le bajas la tasa se va al dólar, no creo que entonces vayamos a notar una baja importante en las tasas. Mientras la crisis cambiaria no va a haber pasado. Por ahora se tranquilizó el tipo de cambio pero la cara de la otra manera es tasas de 45%.

- ¿Cuándo vamos a ver una tranquilidad cambiaria?

- Cuando no tengas que cuidar el stock de Letras. Para ello hay que descomprimir Lebac y pasarlas a bonos de 3 a 5 años de duration con yields más bajas.