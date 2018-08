El Gobierno pone en venta sedes diplomáticas por más de u$s 3 millones

Con el visto bueno de la Casa Rosada y la Cancillería, el Estado argentino se desprenderá a la brevedad de una serie de propiedades que tuvo o tiene dedicadas al personal del servicio exterior en los Estados Unidos y en países de la región, con el objetivo de financiar obras de remodelación y, a futuro, afianzar un proyecto para ampliar las oficinas del personal diplomático con funciones en Buenos Aires.

Como adelantó El Cronista un año atrás, el plan contempla inmuebles en Washington, Bogotá, Brasilia, Montevideo y Colonia. Las subastas comenzarán con la venta de un edificio en la capital estadounidense, donde años atrás funcionó como sede de la Junta Interamericana de Defensa. La oficina de estilo parisino, ubicada en los alrededores de Dupont Circle, zona emblemática del distrito, está deshabitada desde 1997, es decir, hace 21 años.

En los sitios de subasta norteamericanos, la "mansión" aparece en remate como "una oportunidad para remodelar". Se describe su fachada "de arenisca blanca, ornamentada con grandes salas de entretenimiento con techos altos, ventanas de palladio, chimeneas, pisos de espiga, ascensor y garaje para 2 coches". Tiene 270 metros cuadrados, en 5 niveles, y el precio base que le fijó la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) es de u$s 2.500.000. La suerte del inmueble quedará sellada a fines de septiembre.

En esta ciudad, el Gobierno decidió retirar de la venta, por el momento, otras dos oficinas dedicadas al consulado y la oficina permanente ante la OEA, a 600 metros de la propiedad en venta, al tiempo que tomó la decisión de restaurar la residencia oficial del embajador, contigua a la embajada, que requiere al menos u$s 4 millones según cálculos privados.

En paralelo, el Gobierno ya lanzó el remate de las cinco oficinas y las correspondientes cocheras que usaba la embajada argentina en el Edificio corporativo "UGI", ubicado en el centro de Bogotá. Cuatro de estas oficinas, de 101 metros cuadrados y ubicadas en el piso 16, fueron tasadas, cada una, en u$s 140.300, y una quinta, con iguales dimensiones, en el segundo piso, en u$s 133.300. El paquete total tiene un precio base de u$s 694.500. El comprador será definido y comunicado hacia fines de noviembre.

Según pudo saber este diario, el destino del producido irá para refaccionar la residencia oficial en Washington, y un inmueble de la Cancillería sobre Juncal. Pero además, el canciller Jorge Faurie sueña con reflotar un proyecto heredado del kirchnerismo para construir una edificio anexo al Palacio San Martín, sobre Basabilvaso, donde hoy funciona un estacionamiento para funcionarios.

En los planes del Gobierno también figura desprenderse de la residencia oficial del embajador argentino en Brasilia, en el exclusivo barrio Lago Sul, con cerca de 1000 metros cuadrados y un valor aproximado de u$s 3 millones, adquirida en 1979. La lista se completa con un lote sin uso en Colonia, Uruguay, y la ex sede del Centro Cultural 19 de Abril, en el barrio montevideano de El Prado.

El titular de la AABE, Ramón María Lanús, subrayó a este diario que "el objetivo es que los inmuebles sin uso dejen de ser un gasto para el Estado", y recalcó que "todo lo producido va a ir a inversión en bienes de capital para el servicio exterior y la Cancillería".