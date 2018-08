Cuál es el cambio sobre el aborto que propondría el nuevo Código Penal

El presidente de la Nación Mauricio Macri y luego el Jefe de Gabinete Marcos Peña confirmaron que el próximo martes 21 de agosto ingresará al Congreso el proyecto de reforma del Código Penal el cual plantea una modificación de la reglamentación establecida para una posible despenalización del aborto.

Según explicaron fuentes oficiales a El Cronista, el camino elegido por la comisión de especialistas que están trabajando en la redacción de la norma "siguió el criterio de la corte en FAL, aunque previó dos supuestos de despenalización, abusos sexuales y peligro para la salud física o psíquica de la madre". Este último punto, la salud "psíquica", es la que abre una puerta hoy cerrada a una posible solución para las mujeres que quieren llevar adelante la interrupción del embarazo.

La salud "psíquica", es la que abre una puerta hoy cerrada a una posible solución para las mujeres que quieren llevar adelante la interrupción del embarazo.

De todas formas, les fuentes oficiales explicaron que "todavía no está definido si esa es la versión que se va a mandar al Congreso" y que se "están analizando otras posibles redacciones".

El problema que no resuelve esta redacción es la cuestión "clasista" que estuvo presente en la discusión. La decisión final quedará en manos de un juez quien habilitará o no la interrupción de un embarazo. Pero no resuelve ni al acceso a la justicia (los abogados y peritos que puedan certificar) ni la situación de ilegalidad a la que se someten las mujeres y que se expuso en las discusiones.