CEO de VW: “No me gusta llamarlo crisis, es un traspié de impacto notable”

El presidente y CEO de Volkswagen Argentina Hernán Vazquez explicó hoy que prefiere “no llamar a esto una crisis” en referencia al parte de la economía que vive el país tras la devaluación del peso y planteó que prefiere pensarlo como “un traspié que ojalá dure poco”, aunque reconoció que tiene un “impacto notable”.

“No me gusta llamar a esto una crisis, no porque (Mauricio) Macri me lo haya pedido, me gusta llamarlo un traspié que ojalá dure poco, pero el impacto es notable”, analizó.

En el marco del ‘8vo Seminario CEO Profile’ organizado por El Cronista y la Revista Apertura, Vazquez explicó que el mercado de autos es particular ya que “cuando estamos viviendo el hoy, nosotros estamos entregando los vehículos encargados meses atrás”.

“La crisis nunca avisa y cuando llega ya vas tarde, vas 3 meses por delante. En mayo estábamos en Adefa y pensábamos que el mercado se iba a un millón de unidades. Nuestra compra de insumos estuvo dimensionada en esa órbita”, recordó.

Señaló que tras el golpe de la devaluación, quedó demostrado que “estaremos en las 800 mil unidades, lo que es un mercado extraordinario pero veníamos para el millón”.

“Tenemos stock para un millón, fábricas para un millón pero cuando cortas la rueda y te ambientas al nuevo mercado cuesta”, reconoció.

Planteó que la post venta tiene tanta o más importancia que la venta del vehículo al asegurar: “el primer auto lo vende la concesionaria, el segundo post venta”.