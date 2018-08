Vidal, sobre corrupción: "No soy Cristina"

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, salió a dar explicaciones sobre los trágicos sucesos ocurridos en una escuela de Moreno, pero al mismo tiempo fue consultada acerca de los presuntos casos de corrupción que impactan en la opinión pública y afirmó: "No somos todos los mismos".

Vidal se expresó sobre los aportes que suelen recibir dirigentes políticos para llevar adelante sus campaña y procuró diferenciarse al gobierno anterior, en especial, de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

"Yo no soy Cristina (Kirchner), no soy una abogada exitosa, nunca tuve una denuncia por corrupción, puedo mostrar el resumen de mi tarjeta de crédito, a dónde me voy de vacaciones, no tengo nada que esconder", dijo la funcionaria en declaraciones a radio Mitre. "No somos todos los mismos. no soy igual de los que se robaron la plata de las rutas, los hospitales y las escuelas de la provincia de Buenos Aires", insistió Vidal durante la entrevista.