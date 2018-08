La ex presidenta denunció que la estuvieron espiando desde la AFI

Abogados del Instituto Patria denunciaron ayer tareas de espionaje ilegal por parte de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en las inmediaciones de la sede de la entidad y dirigidas a la senadora Cristina Fernández de Kirchner.

Por su parte, allegados al titular de la ex Side, Gustavo Arribas, subrayaron ante NA que no hay "ningún tipo" de operativo de inteligencia sobre la ex Presidenta. Mientras que diputados kirchneristas reclamaron ayer que el "Señor 5" sea citado a dar explicaciones al Congreso a la comisión bicameral de control.

Desde la líder de Unidad Ciudadana aseguraron que el pasado martes "se pudo corroborar como tres agentes de inteligencia de la AFI realizaban una guardia a metros" de la sede del Instituto Patria. Según NA, desde la AFI admitieron que efectivamente se trataba de empleados del organismo que estaban realizando un operativo con orden judicial pero que no se trataba sobre la ex Presidenta.

"Al chequear cámaras de seguridad del Instituto se pudo corroborar que el auto (en el que estaban los espías) estuvoapostado desde el 3 de agosto", dijo.