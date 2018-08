Pese a que pagaron tasa de 5%,sólo se renovó el 54% de las Letes

El Ministerio de Hacienda colocó ayer Letras del Tesoro (Letes) a 182 días (con vencimiento al próximo 8 de febrero) por u$s 430 millones a una tasa de corte de 4,99%. Si bien en el llamado a licitación el Tesoro había asegurado un rendimiento mínimo de 3,65%, finalmente debió convalidar una tasa mayor para recaudar el monto que buscaban.

De esta manera, la cartera que conduce Nicolás Dujovne renovó el 54% del vencimiento de esta semana, que ascendía a u$s 800 millones; en contraposición al 80% que había rolleado en la última licitación de julio. Pese a ello, el comunicado de Hacienda aclaró que los u$s 430 recaudados ayer eran el "equivalente al monto máximo autorizado para esta licitación". Por tratarse de una reapertura de una emisión previa, el monto máximo se había establecido en aquella primera colocación. Sobre el porcentaje de renovación, Martín Vauthier, director de EcoGo, interpretó: "En el contexto actual de mayor aversión al riesgo, la escasa liquidez del instrumento deriva en bajos porcentajes de renovación".

En total, el Tesoro recibió 6437 órdenes por u$s 532 millones. Tal como sucedió en las últimas licitaciones, se adjudicaron ayer todas las órdenes del tramo minorista (que no fija tasa, sino que percibe la que establece el tramo competitivo). Esta estrategia le había funcionado a Dujovne en la última colocación de julio para pagar menos tasa porque los inversores institucionales que fijaron el rendimiento fueron unas pocas "manos amigas", entre las que los operadores señalan al Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Anses. En esa oportunidad, garantizó un piso de 3,65% y pagó 3,75%.

Por los resultados de la licitación de ayer, en cambio, se infiere que no hubo tanta concurrencia minorista en esta oportunidad y que los participantes del tramo competitivo exigieron un rendimiento mayor para financiar al Tesoro. Por tal motivo, la licitación salió 134 puntos básicos por encima de la tasa mínima que había garantizado Dujovne. Las órdenes que se adjudicaron al precio de corte, es decir, a u$s 975,70 por cada u$s 1000, se prorratearon con un factor de 49,52%.

Con el precio al que salieron las Letes ayer, los minoristas aprovecharon para dolarizarse a un tipo de cambio mayorista de $ 27,2717, el más bajo en lo que va del mes en un día en que el dólar saltó 20 centavos. Además, percibieron un interés similar al que pagan las Letes en el mercado secundario, al que generalmente no pueden acceder.

"Salieron a una tasa que entra en la curva del mercado secundario, donde hoy (por ayer) comprabas a 5% y vendías a 5,05%. En la licitación anterior, el Tesoro aprovechó el mayor volumen del tramo no competitivo para pagar menos pero en este caso el precio fue más justo para los minoristas. Quizá aprovecharon para incentivar a que haya más participantes del tramo no competitivo en las próximas licitaciones, teniendo en cuenta que los fondos en dólares todavía no están listos para volver a las Letes, después de los rescates que sufrieron en las últimas semanas", apuntó un operador bancario.

Otra cuestión que golpeó a la colocación de ayer fue la suba del riesgo país y del rendimiento de los bonos en general. "La licitación se dio en una semana en la cual el riesgo país saltó por encima de los 600 puntos y los activos locales fueron muy castigados. La escasa liquidez de las Letes les resta atractivo frente a activos comparables, por lo que requieren una prima de tasa que compense por dicho riesgo. Hoy (por ayer), el Bonar 2020 llegó a rendir 7% anual, lo que termino elevando el piso de la tasa requerida a las Letes", comentó Vauthier.