Albanesi aseguró que puede hacer frente a todas sus obligaciones

La energética resaltó que no necesita refinanciar deuda. Y que la suspensión de la colocación de la ON "no tiene impacto" en los proyectos en marcha "ni en la situación financiera de la compañía".

El grupo empresario Albanesi aseguró que está en condiciones de cumplir con todas sus obligaciones financieras y mantener en marcha todos sus proyectos sin necesidad de refinanciar deuda, entre otras cosas porque sus ingresos operativos aumentaron un 124% interanual en el primer trimestre y porque el 70% de los vencimientos que tiene se concentran a partir del 2021.

"La suspensión de la obligación negociable no tiene impacto en el desarrollo de los proyectos en marcha ni en la situación financiera de la compañía", apuntó la energética.

En los últimos 12 meses, el grupo empresario, dedicado a la comercialización de gas y la generación de energía eléctrica, tomó deuda por unos u$s 100 millones. El crecimiento de la deuda, sin embargo, estaría en línea con el de sus ingresos operativos (+124%) y con el tamaño y el segmento de negocios de la firma.

Por ANA CLARA PEDOTTI Mirá también Cuatro aplicaciones para invertir en el mercado desde el teléfono celular La volatilidad del mercado, el caos en el tránsito o simplemente el vértigo de la vida diaria hace que muchas veces las decisiones de inversión no puedan esperar. El Cronista recolectó ejemplos de apps nativas para operar bonos, acciones, Letes y Lebac y otras alternativas para apostar por estos instrumentos

En un mercado convulsionado por el impacto de la investigación sobre supuestas coimas vinculadas a la obra pública durante el kirchnerismo, Albanesi suspendió recientemente la colocación de una obligación negociable.